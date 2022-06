Lewis Hamilton staat na 8 races nog eens op podium: "Ik ben zo blij en hoopvol"

In de WK-opener profiteerde Lewis Hamilton van het late uitvallen van de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez, die respectievelijk hun 2e en 3e plaats in rook zagen opgaan. Die podiumplaats kwam er dus eerder per ongeluk.



Een week nadat hij met felle rugpijn uit zijn stuiterende auto gesukkeld was in Azerbeidzjan - een auto die hij vrijdag na de vrije trainingen nog onbestuurbaar noemde - vulde zijn prestatie in de race hem met hoop.



Hamilton ging als 4e van start in Montréal, ging de pit in in ronde 9 en ronde 44 en pakte een verrassend podium. Voor het eerst sinds maart blijft hij zijn teammaat George Russell voor.



"Het voelt ongelooflijk dat ik vooraan mee kan strijden", gaf de Mercedes-man die achter Verstappen en Carlos Sainz (Ferrari) finishte, mee. Het resultaat noemde hij "overweldigend".



"Ik kon mee met die jongens, alleen op het eind reden ze weg. Maar dit geeft mij en het team heel wat hoop dat er meer mogelijk is met deze auto. Het potentieel is er als we de afstellling juist krijgen."