Girona keert na 3 jaar terug naar de Primera Division

Girona mocht als zesde van de reguliere competitie naar de promotieplay-offs. In de eerste ronde ging de ploeg van coach Michel voorbij Eibar, die in de competitie als derde eindigde.



Eibar strandde op 1 punt van de top twee, Almeria en Real Valladolid, die een rechtstreeks ticket kregen voor de Primera Division.



Opvallend: Girona maakte ook tegen Eibar het verschil in de return (0-1-verlies thuis, 0-2-winst uit).



Tenerife, de nummer 5, had Las Palmas, de nummer 4 gewipt in de halve finales van de play-offs.



Granada, Levante en Alaves degradeerden uit La Liga.