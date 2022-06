Ella Van Kerkhoven keert terug naar jeugdliefde OH Leuven: "Dit voelt als thuiskomen"

"OH Leuven heeft een geweldig mooi project", vertelt Van Kerkhoven na haar transfer. "Ik ben verliefd geworden op het enthousiasme dat de club steekt in het vrouwenvoetbal. Ik heb hier mijn jeugd beleefd, dus het voelt een beetje als thuiskomen."

Van Kerkhoven genoot haar jeugdopleiding bij OH Leuven, maar verhuisde in 2015 naar Anderlecht. Daarnaast speelde ze ook voor AA Gent Ladies en de Italiaanse topclub Inter Milaan. Nu keert ze dus terug naar de club waar het allemaal voor haar begon.

Van Kerkhoven werd dit jaar nog kampioen met paars-wit in de Women Super League, maar schat ook haar nieuwe club hoog in. "OH Leuven Women heeft een heel sterke groep met veel potentieel en kwaliteit", vertelt ze in een bericht op de clubwebsite.



"Het is wel nog een jonge groep die aan het groeien is. Ik denk dat ze nog dat tikkeltje ervaring misten om dit jaar kampioen te spelen. Ik hoop alvast die ervaring bij te brengen aan de groep. Zodat we volgend jaar voor het allerhoogste kunnen gaan, want dat moet de ambitie zijn van deze club.”

Voor Van Kerkhoven zit het huidige seizoen er nog niet op. Ze trekt volgende maand met de Red Flames naar het EK in Engeland.