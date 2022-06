Do's en don'ts voor de Sporza Tourmanager: oppassen voor emoties en paniektransfers

Do's

Het is van cruciaal belang dat je zelf op zoek gaat naar de definitieve Tourselecties van alle teams. Geen gemakkelijke opdracht, aangezien de ploegen wegens covidperikelen zo lang mogelijk wachten om hun selectie vrij te geven en desgevallend nog moeten aanpassen. Hou de komende tijd zeker de Sporza-pagina in de gaten. Alle teams zullen hierop verschijnen.

In het spel zijn voorlopig alle mogelijke 630 deelnemers aan de Tour de France opgenomen. Minder dan een derde daarvan zal effectief aan de start staan in Denemarken. De anderen kunnen je dus niets opleveren.

Don'ts

Paniektransfers

Een renner die opgeeft is geen ongewoon gegeven in de hectische Tour de France. Het is verleidelijk om hem meteen te vervangen met een transfer, maar dat is zeker niet altijd het beste idee.

Als het gaat om een renner van een lage prijscategorie is het meestal niet de moeite om er een transfer aan op te souperen. Als het daarentegen gaat om een topper zoals Pogacar, Jakobsen of Van Aert is er uiteraard geen twijfel mogelijk: vervangen!

Emotionele keuzes

Wie zich laat leiden door emoties is een vogel voor de kat. Het is niet slim om enkel je favoriete renners te selecteren of juist renners op voorhand uit te sluiten, omdat je er geen fan van bent. De ratio zegeviert (bijna) altijd in Sporza Wielermanager.

Doe aan research en probeer je intuïtie aan te vullen met objectieve gegevens. Het spel draait om resultaten. Een sleper kan je soms meer opleveren dan een aanvallende renner.

Juichen voor een val

Dat Vrouwe Fortuna een grote rol speelt in het spel, kunnen we niet ontkennen. Het leidt soms tot emotionele toestanden. Toch is het belangrijk om je waardigheid te bewaren tijdens het spel.

Het is niet gepermitteerd om te juichen als een topper die je toevallig niet in je team hebt staan, plots tegen het asfalt ligt. Als achteraf blijkt dat de renner in kwestie geen zware verwondingen heeft opgelopen, kan je alsnog in je vuistje lachen.