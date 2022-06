Sven Nys: "Grijze zone met Lampaert, reactie van Wellens is voorbeeld voor de jeugd"

Sven Nys bekeek in de analyse in de cabine nog eens de Gouden Kilometer. Tim Wellens won de eerste sprint, Mauro Schmid stond er met lege handen.

"Natuurlijk had dat al krachten gekost, maar Wellens maakt een fout door zijn snelheid te laten zakken en zich te laten opslokken", zegt de analist.

"Hij gaat in duel met Yves Lampaert, die hem bijna tot op het fietspad duwt. Lampaert doet daarna de deur helemaal dicht. En Wellens komt te laat bij de tweede sprint."

"Bij de laatste spurt wist Wellens dat hij het wiel van Schmid moest hebben, maar de deur was weer dicht."

Natuurlijk is er heisa over de bewegingen van Lampaert: "Dat moeten we overlaten aan de jury."

"Het was op het randje. Of het er ook over was? Er was ellebogenwerk en er valt veel over te zeggen. Het is een grijze zone."

"Ik had het duo graag zien duelleren. Wellens kan ook zeggen: had ik dit of dat... Maar over Lampaert kan er discussie zijn."