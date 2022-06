83-jarige Willy Steveniers wil Vrenz Bleijenbergh in de NBA krijgen: "Vrenz zal het waarmaken"

Gisteren maakte Vrenz Bleijenbergh op zijn sociale media bekend dat hij straks aan de slag gaat in de NBA Summer League, bij de Phoenix Suns. Op die manier hoopt de ambitieuze Belg zich in de kijker van de NBA te spelen.

In zijn voorbereiding op zijn Amerikaanse avontuur heeft Bleijenbergh zijn toevlucht gezocht tot Willy Steveniers, de levende legende van het Belgische basketbal.

Sportweekend zocht de twee op tijdens een training in Antwerpen. Steveniers, intussen 83 maar nog altijd even rad van tong en op het veld kronkelend als een paling, peigert zichzelf en Bleijenbergh af.

"De dokter heeft gezegd: "Willy, je zult nog eens een attaque krijgen". Wel, dat zou een mooie dood zijn: iemand iets bijbrengen en sterven. Ik hoop dat ik een klein beetje kan helpen, zodat Vrenz zijn droom kan waarmaken", zegt Steveniers.



"Vrenz is zo'n crême van een jongen dat ik mijn eigen lichaam zo'n pijn kan doen dat ik er genoegen in kan scheppen. Ik wil Vrenz een cadeau geven, want hij kan het. En hij zal het waarmaken ook."

Bleijenbergh: "Op mijn 17e werd mij en mijn ploegmaats gevraagd: wat is jullie doel als basketballer? Iedereen schreef op "eerste klasse". Ik schreef als enige "NBA" op. Ik moet nog flink wat stappen zetten, maar ik denk dat ik op de goeie weg ben."

"In een club kun je 10 keer naar de goal shotten, maar daar word je niet beter van. Ik train nu met Willy. Willy probeert me iets te leren waar niemand me ooit al iets over heeft gezegd. Dat vind ik heel plezant."

Steveniers: "Het gaat om details. Snelheid, je hoofd altijd rechthouden, nooit naar beneden kijken en onder de ring nog wat sterker worden."

"Ik heb hier nog geen euro voor gekregen. Ik zou niet willen. Het mooiste cadeau is dat ik een jongen van Antwerpen, van mijn sinjorenstad, kan laten doen wat ik nooit heb gedaan..."