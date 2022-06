Van 4e provinciale naar 1e klasse in 6 jaar: het unieke verhaal van de "straatvoetballer" met "Bronzen Pantoffel"

Amper zes jaar geleden was Braem nog bankzitter in vierde provinciale bij Steenbrugge. Als zestienjarige mocht hij er al af en toe eens proeven van "het volwassenvoetbal." Dat smaakte meteen naar meer.

Een begeerd scenario in Hollywood. Zo hadden Santiago Muñez en Dennis Moerman een filmregisseur nodig om dit plot te schrijven. Stan Braem, de nieuwe zomeraanwinst van Zulte Waregem nam de regie zelf in handen.

Een geslaagde transfer. De 17-jarige aanvaller werd er in de spits gedropt en gidste zijn ploeg - met een karrenvracht aan doelpunten - 2 jaar op een rij naar de titel. "Hij maakte elk seizoen rond de 30 doelpunten. Elke kans die hij kreeg, was een doelpunt."

"Ik herinner me nog dat we tegen Steenbrugge speelden. Stan kwam een kwartier voor het einde van de bank. Hij speelde ons helemaal op een hoopje", vertelt trainer Ronny Houben, die Braem het seizoen nadien naar zijn Dosko Sint-Kruis (4e provinciale) haalde.

"Ook zijn oudere en meer ervaren ploegmaats wisten het meteen: Met Stan hebben we een diamant in de ploeg. Een provinciale parel", vertelt Houben.

"Straatvoetballer" met Bronzen Pantoffel

Na het volledige amateurvoetbal doorlopen te hebben, zag Braem zijn droom vorige week in vervulling gaan. Zulte Waregem bood hem een profcontract van twee seizoenen aan. Zijn scorend vermogen, bijzonder parcours en Bronzen Pantoffel overtuigden de club om hem een kans te geven aan de Gaverbeek.

"Bronzen pantoffel", mag u trouwens letterlijk nemen. We verwijzen niet naar zijn vlotscorende linker of rechter. De Bronzen Pantoffel is de prijs voor de beste futsalspeler van het seizoen. De gouden schoen van de zaal, eigenlijk. Die won Braem in 2020, toen hij bij futsalploeg ZVC Assebroeke actief was.

"Stan heeft zich in de zaal verder ontwikkeld en heeft dat meegenomen naar het grasveld", vertelt Laurenz Simoens, zijn voormalige ploegmaat bij Assebroeke en de nationale futsalploeg. "Hij heeft er geleerd om zowel technisch als tactisch snel te denken. In het Futsal ligt het tempo van een wedstrijd zeer hoog."

"Daarnaast waren we ook gewoon dag in en dag uit aan het voetballen. Soms zelfs in den duik", lacht Simoens, die daarmee doelt op het stiekeme karakter.