Stemt Pro League vandaag over nieuw competitieformat voor profvoetbal?

Deze namiddag komt de algemene vergadering van de Pro League opnieuw samen met als belangrijkste agendapunt de stemming over een pakket veranderingen in ons profvoetbal. Belangrijkste onderdeel: een nieuw competitieformat voor het seizoen 2023-2024. CEO Lorin Parys kwam met een nieuw format op de proppen. Het is niet zeker of er gestemd wordt én of de tweederdemeerderheid gehaald wordt.