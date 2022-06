Ronde van Zwitserland stopt (voorlopig) niet: "Het is nog een volwaardige koers"

"We tellen nog 18 teams en zij gaan akkoord om te starten. Morgen maken we een nieuwe evaluatie en dan hopen we natuurlijk dat het aantal nieuwe gevallen beperkt is. We gaan door zoals gepland."

"Het is jammer dat corona zich zo hevig verspreidt", vertelde wedstrijdleider Olivier Senn zonet aan de aanwezige media in Zwitserland.

Maar ook al is het peloton fors gedecimeerd, er wordt vandaag toch gekoerst. Dat is de conclusie na overleg tussen de teams, de organisatie, de UCI, de rennersvakbond en andere commissarissen.

We proberen het scenario van een stopzetting te vermijden, maar het is een moeilijke evenwichtsoefening. De veiligheid van de renners en onze medewerkers telt.

Het peloton is intussen een pelotonnetje geworden. Zijn er regels rond een minimumbezetting? "Neen. De teams moeten regels volgen, voor een organisator zijn die er niet."



"Maar we moeten natuurlijk nog kijken of het relevant is. Voorlopig is het nog een open en volwaardige koers."



Die koers duurt in principe tot zondag. "Of we misschien het einde niet halen? Daar houden we rekening mee."



