Plusjes en minnetjes: dit zijn de groene concurrenten van Wout van Aert

Voor het eerst gaat Wout van Aert voluit voor de groene trui in de Tour de France. Als alleskunner is onze landgenoot meteen ook de topfavoriet. Maar groen win je nooit op bestelling. Wie kan stokken in de wielen steken van Van Aert?

1. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

+ De Nederlander is momenteel misschien wel de allersnelste vogel van het pak en won vorig jaar al het groen in de Vuelta. Met Michael Morkov wordt hij begeleid door de beste loods. Zijn team won de voorbije jaren het groen met Sam Bennett en Mark Cavendish.



- Hij zet als debutant een stap in het onbekende en moet volop scoren in de schaarse vlakke ritten. De vele aankomsten voor punchers gaan zijn petje te boven.

In de Vuelta proefde Fabio Jakobsen al van het groen.

2. Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

+ De Australiër is pijlsnel en kan ook keihard op zijn tanden bijten op de talrijke heuvelfinishes.



- Hij maakt nooit echt een doel van de puntentrui in een grote ronde. Na zijn val en opgave in de Giro is zijn vormpeil een vraagteken. De vaste pionnen uit zijn treintje blijven thuis.

Is Caleb Ewan al hersteld van zijn crash in de Giro?

3. Dylan Groenewegen (BikeExchange)

+ De Nederlander is bliksemsnel als het op een zuivere massasprint aankomt. Hij klopte Fabio Jakobsen in de Ronde van Hongarije met enkele lengtes.



- Er zijn veel te weinig vlakke etappes en Groenewegen is kansloos als er wat reliëf in het ritprofiel zit. Parijs halen is geen evidentie met al die loodzware cols op het parcours.

Als het bergop gaat, hapt Dylan Groenewegen al snel naar adem.

4. Michael Matthews (BikeExchange)

+ Hij heeft hetzelfde profiel als Wout van Aert en won het groen in 2017 tijdens het tijdperk-Sagan. De vele heuvelritten zijn spek voor zijn bek.



- Matthews figureert zo vaak op een favorietenlijstje, maar maakt het zelden af. In de vlakke ritten zal hij zich ook moeten wegcijferen voor ploegmaat Groenewegen en die potentiële nulproeven zullen doorwegen in het klassement.

Michael Matthews lijkt het winnen wat verleerd.

5. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

+ Wat Wout van Aert kan, moet tweelingbroer Mathieu van der Poel (in principe) ook aankunnen. Zijn aanvalslust en punch zullen hem automatisch naar voren katapulteren.



- In de vlakke ritten is Jasper Philipsen kopman en Van der Poel ontkent de groene ambities. "Het is mentaal te belastend en het perkt mijn vrijheid te veel in", zegt hij.

Roze was een doel voor Mathieu van der Poel, groen niet?

6. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

+ Hij staat messcherp, heeft een tandje bijgestoken en heeft zijn sprintsnelheid nog opgekrikt. Philipsen werd vorig jaar al 4e dankzij 3 2e en 3 3e plaatsen.



- Ook hij bestempelt groen als "geen prioriteit". De heuvelritten worden kantje boord.

Ook Jasper Philipsen wuift de druk weg.

7. Peter Sagan (TotalEnergies)

+ Wie 7 keer de groene trui heeft gewonnen, hoef je niets meer te leren.



- Het is al van 2019 geleden dat Sagan het groen won. Was zijn zege in Zwitserland het begin van de renaissance of was het slechts een momentopname? Het kan nog altijd vriezen of dooien met de Slovaak. Eén ding is zeker: corona heeft hem ook in Zwitserland ingehaald.

Is Peter Sagan herboren?

8. Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

+ Hij mikt voluit op de openingstijdrit en dat kan meteen het ideale lanceerplatform zijn. De bonkige Deen is verduiveld snel en staat ook zijn mannetje in de groepssprinten.



- Het Deense geel spookt elke dag door zijn hoofd. Een mislukking zou mentaal wel eens kunnen blijven hangen. In het voorjaar was Pedersen ook uiterst wisselvallig. Zoiets kun je je niet permitteren als je voor een klassement gaat.

Mads Pedersen zet in eerste instantie alles op het geel.

9. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

+ Hij pikt altijd zijn graantje mee en scoort op veel terreinen. De Noor wint dit jaar weer na een iets langere droogte en hecht ook belang aan een (verre) ereplaats. Hij werd al twee keer tweede in het groene klassement.



- Ritwinst zou al een voltreffer zijn. Zijn stevige lichaam is niet gemaakt voor de explosieve aankomsten.

Tegen de toppers komt Alexander Kristoff meestal wat tekort.

10. de aanvallers en klassementsmannen

Als rittenkapers als Tom Pidcock of Matej Mohoric zich in hun sas voelen, dan kunnen ze outsiders worden met hun aanvalswerk en gesprokkel. De 2 tijdritten en 5 aankomsten bergop worden met minder punten beloond, maar een slokop als Tadej Pogacar, Primoz Roglic of Jonas Vingegaard kan er zich ook altijd tussen wringen.

Is Matej Mohoric een verborgen concurrent?

