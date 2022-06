WK zwemmen: zure ochtend voor Dumont, Croenen blijft ruim boven zijn PR

De 28-jarige Croenen heeft op de 200 meter vlinderslag een persoonlijke toptijd van 01'55"39, sinds het WK 2015 in Kazan ook het nationale record. In Boedapest komt hij nog in actie op de 100 meter vlinderslag.

10 uur 32. Croenen blijft ruim boven zijn PR. Louis Croenen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. Croenen klokte in de vierde van vijf reeksen 1'57"63, goed voor de twintigste totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemmers veroverden een plaats in de halve finales, die maandag in het avondprogramma op de agenda staan. De finale volgt dinsdag in het avondprogramma. De 28-jarige Croenen heeft op de 200 meter vlinderslag een persoonlijke toptijd van 01'55"39, sinds het WK 2015 in Kazan ook het nationale record. In Boedapest komt hij nog in actie op de 100 meter vlinderslag. .

10 uur 30. Dumont valt net uit de boot. Valentine Dumont heeft zich net niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 200 meter vrije slag. Dumont klokte in de derde van vijf reeksen 1'58"86, goed voor de zeventiende totaaltijd. Zuur voor onze landgenote, want de zestien snelste zwemsters veroverden een plaats in de halve finales, die maandag in het avondprogramma op de agenda staan. De finale volgt dinsdag in het avondprogramma. Dumont is wel eerste reserve voor de halve finales. De Chinese Yang Junxuan tekende in de reeksen voor de topchrono (1'56"58). De 21-jarige Dumont heeft op de 200 meter vrije slag een persoonlijke toptijd van 01'57"98, een chrono die sinds mei vorig jaar en het EK in Boedapest ook het Belgische record vormt. .