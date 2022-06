WK zwemmen: PR voor Fleur Vermeiren, maar geen finale op 50 m school

clock 19:29

19 uur 29. Fleur Vermeiren strandt in halve finale 50m school. De halve finale is het eindstation van Fleur Vermeiren op de 50 meter schoolslag. Na haar persoonlijk record in de reeksen (30"70) kwam ze in de halve finales tot 30"98, waarmee ze zevende werd in haar race. De Italiaanse Benedetta Pilato (29"83) won de eerste halve finale voor de Litouwse Ruta Meilutyte (29"97). De Zuid-Afrikaanse Lara Van Niekerk (29"99) was de beste in de tweede halve finale. .