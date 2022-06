WK zwemmen: goud voor wonderboy Popovici, Ceccon breekt WR rugslag in finale

clock 19:22 19 uur 22. Popovici maakt zijn faam waar. De 17-jarige Roemeen David Popovici heeft de 200 meter vrije slag naar zijn hand gezet. Met zijn 1'43"21 bleef hij niet alleen de Koreaan Sunwoo Hwang en de Brit Tom Dean ruim voor, hij is nu ook de op 3 na snelste man op dit nummer. Popovici geldt al een tijdje als het grootste talent in het zwemmen. De snelste man op de 100 meter rugslag heet vanaf nu Thomas Ceccon. De Italiaan van 21 jaar tikte in de finale aan na 51"60, voor de Amerikaan Ryan Murphy, van wie hij het wereldrecord afsnoept. Verder viel er nog een 17e wereldtitel voor Katie Ledecky te noteren, haar 4e op de 1.500 meter vrije slag. Ze had bijna 15 seconden voorsprong op haar Amerikaanse landgenote Katie Grimes, die met haar 16 jaar de op één na jongste medaillewinnares is op dit nummer sinds... Katie Ledecky in 2013. . Popovici maakt zijn faam waar De 17-jarige Roemeen David Popovici heeft de 200 meter vrije slag naar zijn hand gezet. Met zijn 1'43"21 bleef hij niet alleen de Koreaan Sunwoo Hwang en de Brit Tom Dean ruim voor, hij is nu ook de op 3 na snelste man op dit nummer. Popovici geldt al een tijdje als het grootste talent in het zwemmen.



De snelste man op de 100 meter rugslag heet vanaf nu Thomas Ceccon. De Italiaan van 21 jaar tikte in de finale aan na 51"60, voor de Amerikaan Ryan Murphy, van wie hij het wereldrecord afsnoept.

Verder viel er nog een 17e wereldtitel voor Katie Ledecky te noteren, haar 4e op de 1.500 meter vrije slag. Ze had bijna 15 seconden voorsprong op haar Amerikaanse landgenote Katie Grimes, die met haar 16 jaar de op één na jongste medaillewinnares is op dit nummer sinds... Katie Ledecky in 2013.

Louis Croenen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. Croenen klokte in de vierde van vijf reeksen 1'57"63, goed voor de twintigste totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemmers veroverden een plaats in de halve finales, die maandag in het avondprogramma op de agenda staan. De finale volgt dinsdag in het avondprogramma. De 28-jarige Croenen heeft op de 200 meter vlinderslag een persoonlijke toptijd van 01'55"39, sinds het WK 2015 in Kazan ook het nationale record. In Boedapest komt hij nog in actie op de 100 meter vlinderslag.

Louis Croenen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. Croenen klokte in de vierde van vijf reeksen 1'57"63, goed voor de twintigste totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemmers veroverden een plaats in de halve finales, die maandag in het avondprogramma op de agenda staan. De finale volgt dinsdag in het avondprogramma. De 28-jarige Croenen heeft op de 200 meter vlinderslag een persoonlijke toptijd van 01'55"39, sinds het WK 2015 in Kazan ook het nationale record. In Boedapest komt hij nog in actie op de 100 meter vlinderslag.

