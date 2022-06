WK zwemmen: Florine Gaspard strandt in de reeksen van de 100m schoolslag

Het WK zwemmen is gisteren van start gegaan in Boedapest. Valentine Dumont - in de reeksen van de 400 meter vrije slag - kwam al een eerste keer in actie. Onze 21-jarige landgenote kon geen finaleplaats uit de brand slepen. In de finales waren er opmerkelijke prestaties van Katie Ledecky en de jonge Léon Marchand.