WK zwemmen: Fleur Vermeiren gaat met een persoonlijk record naar de halve finales, Florine Gaspard is 1e reserve

11 uur 10. Vermeiren met persoonlijk record naar halve finales. Fleur Vermeiren is er als eerste Belgische op dit WK in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales. Op de 50m schoolslag werd ze 9e in 30"70, een persoonlijk record. De Zuid-Afrikaanse Lara van Niekerk zwom de snelste tijd van allemaal met 29"77. Belgisch recordhoudster Florine Gaspard, de tweede Belgische op dit nummer, werd 17e in 31"10 en mist dus net de halve finales met de beste 16 zwemsters. .