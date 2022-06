Watersport voor iedereen in fonkelnieuw complex in Nieuwpoort

Sport Vlaanderen heeft twee watersportcentra in Nieuwpoort: het rustige Spaarbekken is ideaal om de sporten aan te leren, de Havengeul - op zee - om ze tot in de perfectie onder de knie te krijgen. Maar de infrastructuur aan het Spaarbekken voldeed na dertig jaar niet langer aan de standaarden en ambities van vandaag.

Met een loods en watersporthuis

“Nieuwpoort heeft met deze sportinfrastructuur alles in handen om de hefboom te zijn voor de ontwikkeling van watersportactiviteiten in de brede regio”, maakt minister Weyts zich sterk.

Het nieuwe complex aan het Spaarbekken bestaat uit een loods voor sportmateriaal en het ‘watersporthuis’, een opleidingscentrum dat voorzien is van alle moderne comfort. Watersporters krijgen zo eindelijk de kans om hun sport in de allerbeste omstandigheden te beoefenen.

Ook voor bedrijven en recreanten

Watersport zonder drempels

Een verbreding die minister Weyts uiteraard toejuicht: “Dit complex kadert in onze ambitie om sport en beweging op een laagdrempelige manier tot bij élke Vlaming te brengen, Topsporters, clubs, federaties, kinderen en bedrijven: allemaal kunnen ze volgens hun eigen wensen en niveau genieten van watersport.”



Daarbij stonden voorzieningen voor G-sporters bovenaan de prioriteitenlijst, benadrukt Weyts: “Het beter toegankelijk maken van watersport voor de G-sporter was absoluut nodig. Er zijn aangepaste zeilbootjes en een hijskraan die de G-sporter toelaat in het water of op de boot te gaan. Met deze voorzieningen zetten we een flinke stap in de juiste richting.”