Van den Bergh en Huybrechts met vertrouwen naar World Cup of Darts: "Dit is een droom"

Donderdag gaat in Frankfurt de World Cup of Darts van start. Het toernooi, dat aan zijn 12e editie toe is en in duo's wordt gespeeld, is het meest prestigieuze landentoernooi in de dartssport. Elk land mag twee spelers afvaardigen om in Frankfurt voor de trofee te bikkelen, voor België zijn dat de twee hoogst geplaatste op de wereldranking: Dimitri Van den Bergh (PDC-9) en Kim Huybrechts (PDC-34).

In 2013 zorgde België voor zijn beste resultaat tot nog toe: broers Kim en Ronny Huybrechts schopten het toen tot in de finale, maar moesten hun meerdere erkennen in het Engeland van Adrian Lewis en Phil Taylor. Kunnen Van den Bergh en Huybrechts dit jaar een stukje geschiedenis schrijven?