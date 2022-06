Het geheim van de fysiek sterke Red Panthers: "Op dat vlak horen we bij top 3 van de wereld"

De Red Panthers, de nationale hockeyvrouwen, stomen zich klaar voor het WK dat op 1 juli begint. Gisteren legde bondscoach Raoul Ehren zijn definitieve selectie vast. En die selectie is er vooral op fysiek vlak enorm op vooruitgegaan, mede dankzij hun fysieke coach Hannes Agache: "Vroeger hadden jonge speelsters een fitness nog nooit vanbinnen gezien, nu zitten we er toch zeker 2 à 3 keer per week."

Bouwwerf in 2015

2015. De Red Panthers kwalificeren zich nét niet voor de Olympische Spelen in Rio. Er heerst onvrede binnen de ploeg. Een aantal vrouwen klaagt over de fysieke staat van de ploeg. "Toen was fysieke fitheid het laatste waar er aandacht naartoe ging."

Aan het woord: Hannes Agache, de man die er toen, in 2015, onverhoopt werd bijgehaald om de trainingsfilosofie van de Red Panthers helemaal om te draaien. Hij stond mee aan de wieg van de introductie van fysieke trainingen en krachttrainingen.

"Geleidelijk aan hebben we er terug een basisconditie ingekregen. Als we terugkijken op die periode, dan is er een heel groot verschil."

Stap 1: uitleggen waarom

Agache moest beginnen bij het begin: "Uitleggen waarom fysieke training belangrijk is, hoe om te gaan met hartslagmeting en gps-data en vooral hoe alles vertalen naar de atleet."

"De atleten moesten te weten komen met welk doel ze aan het trainen waren. Daar hadden ze toen weinig besef van."

Stap 2: atletischer worden

Zodra het vertrouwen van de hockeyvrouwen gewonnen werd, was het tijd om ook aan het werk te gaan. "Daarna was het voornaamste meer atletisch worden aan de hand van fysieke inspanningstesten en gecontroleerde duurtrainingen. Zodra de conditie meer op punt ging staan, konden we werken aan kracht." "Toen ik in 2012 begon bij de U21, hadden de meisjes nog nooit een fitness van binnenin gezien, die krachttrainingen bestonden nog niet. Ondertussen gaan alle meisjes die ons programma binnenkomen 1 à 2 keer per week naar de fitness." "Die krachtbasis valt nooit meer weg, onze meisjes hebben nu tot 3 keer per week een fitnesssessie. Zelfs al is er een rustweek, dan nog wordt verwacht van de meisjes dat ze naar de fitness gaan en meerdere keren per week gaan lopen."

"Gelukkig zijn de meisjes zelf ook veel verantwoordelijker geworden voor hun lichaam. Wanneer eens een week geen oefeningen op het programma staan, voelt het voor hen verkeerd aan. Dat is een goede evolutie, de mindset is nu echt verschoven naar die van topsporters."

Groot verschil met clubniveau

Agache benadrukt dat de speelstijl bij clubs haaks staat op dat van het internationale niveau. "Bij de nationale ploeg spelen is ook helemaal anders dan op clubniveau. Bij hun club spelen speelsters soms 70 minuten lang, zonder één minuut op de bank te zitten. Dan moeten ze hun vermogen verdelen over die tijd. " "Op het internationale toneel moet je 6 minuten alles geven aan hoge intensiteit en dan rusten. Dat is een andere manier van spelen."

"Vroeger was het achterophinken, daarna konden we onze voet zetten naast de top 5, nu horen we bij de top 3 van de wereld qua fysieke paraatheid. En jaar na jaar worden ze nog beter."

Invloed uit de atletiek

Zelf heeft Agache wortels in de atletiekwereld. Hij was een 800 meter-loper en haalt nog altijd veel inspiratie uit zijn verleden. "Hockeyers kunnen veel leren van de atletiek over looptechnische aspecten. Daarmee wil ik niet zeggen dat hockeyers moeten lopen zoals sprinters, maar de manier waarop het mechanisme geautomatiseerd geraakt is heel leerrijk."