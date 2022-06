Formule 1 racet tot 2035 in Melbourne

"De race is altijd een van de favorieten geweest voor fans, rijders en teams. Melbourne is een ongelooflijke en dynamische internationale stad, die perfect overeenstemt met onze sport", legt F1-topman Stefano Domenicali de contractverlenging uit.



De Grote Prijs van Australië zag in 1928 het levenslicht in Philipp Island, de GP werd in de geschiedenis gehouden op 23 verschillende locaties.



Van 1985 tot 1995 was Adelaide de gastheer, sinds 1996 is Melbourne het schouwtoneel. Op 2020 en 2021 na - door de coronapandemie - werd daar elk jaar geracet.



Sinds Melbourne op de WK-kalender kwam, had het de gewoonte om het seizoen te openen. Op 2006, 2010 en 2022 na, toen het WK in Bahrein begon.



Sydney wilde graag het F1-circus ontvangen, maar het aanbod van Melbourne haalde het. In dit akkoord zal het Albert Park, waar dit jaar meer dan 400.000 autoliefhebbers het F1-weekend bijwoonden en Charles Leclerc zagen zegevieren, ook gerenoveerd worden.