Dag 5 WK zwemmen: Valentine Dumont haalt ook op de 100m vrije slag de halve finales niet

Ook 100m vrije slag is geen succes voor Dumont. Het WK zwemmen van Valentine Dumont zit erop. De jonge Belgische is er ook op de 100m vrije slag niet in geslaagd om de halve finales te halen. Dumont werd in de 7e van 7 reeksen 6e in 55"14. Daarmee schopte ze het niet tot bij de beste 16. De snelste tijd in de kwalificaties was voor de 18-jarige Australische Mollie O'Callaghan.