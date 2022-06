De naakte feiten over Ronny Deila, de nieuwe Standard-coach: prijzenpakker en... naaktloper!

Prijzenpakker

Als speler was Deila een verdediger die zijn hele loopbaan in Noorwegen voetbalde, bij Urræd (1992-1993), Odd Grenland (1993-2004), Viking (2004-2005) en Strømsgodset (2006-2007). Dat was niet eens de top in Noorwegen, hij moest het doen met één beker in 2000 met Grenland.





Dan doet hij het als coach beter: met Strømsgodset pakte hij in 2010 de Noorse beker en in 2013 de Noorse titel. Het buitenland lonkte, bij de Schotse topclub Celtic Glasgow (2014-2016) waren 2 seizoenen goed voor 2 titels en 1 League Cup. Van 2017 tot 2020 volgde een terugkeer naar Noorwegen, evenwel zonder prijs bij Vålerenga.



Aan de andere kant van de oceaan lukte het weer wel. Hij was van 2020 tot 2022 coach in de MLS bij New York City, waar hij in 2021 de titel pakte. Hij stond ook op kop van de Eastern Conference dit jaar, toen hij midden in de competitie de VS verliet.



Die Amerikaanse link brengt hem naar België. Standard werd een paar maanden geleden immers overgenomen door Amerikaanse eigenaars.