WK 3x3 in Antwerpen: alles live bij Sporza, bekijk hier het volledige uitzendschema

Antwerpen is volgende week in de ban van het WK 3x3 basketbal. Bij Sporza kunt u alle wedstrijd bekijken met livestream. Voor de matchen van de Belgian Cats en de Belgian Lions en de eindfase van het toernooi maken we plaats op Eén, Canvas of het kanaal van Ketnet. Bekijk hier een volledig overzicht van ons uitzendschema.