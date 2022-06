Thomas Pieters sluit US Open af in de top 30, nog wachten op de winnaar

clock 22:50 Matt Fitzpatrick leidt in de slotronde. 22 uur 50. Matt Fitzpatrick leidt in de slotronde

Thomas Pieters rondt US Open af. Thomas Pieters heeft zijn slotronde op de US Open al afgewerkt. Onze landgenoot speelde sterk, maar werd een paar keer verraden door zijn putter. Zo miste hij enkele kansen op birdie par van redelijk dichtbij. Dankzij zijn ronde in 72 slagen (2 slagen boven par) lijkt Pieters in de top 30 te zullen eindigen. Op de eindafrekening moet hij nog wachten tot iedereen zijn laatste ronde heeft gespeeld.

Geen progressie voor Thomas Pieters in US Open. Met een derde ronde van 73 slagen heeft Thomas Pieters een plaatsje moeten prijsgeven op de 122e editie van de US Open (17.5 miljoen dollar), die plaatsvindt op de The Country Club-golfbaan in het Amerikaanse Brookline, Massachusetts. Onze 30-jarige landgenoot, die na een fraaie tweede ronde van 68 slagen de top 25 insloop, had voor de derde ronde 73 slagen nodig. De nummer 37 op de wereldgolfranglijst ging van start met een birdie, waarna hij vervolgens vier bogeys op zijn kaart moest schrijven. Na een birdie op de par-5 achtste hole, ging hij op de holes tien en elf in de fout. Op zijn laatste zeven holes viel er nog een birdie en hield hij op de laatste zes holes de par. Met zijn ronde van 73 slagen moest Pieters -die begin dit jaar het Abu Dhabi Championship won - een plaatsje inleveren en staat hij met nog achttien holes te spelen op een gedeede 25e plaats. In de tussenstand telt Pieters zeven slagen meer dan de Amerikaan Will Zalatoris en de Engelsman Matthew Fitzpatrick die de leiding delen. Met een slag meer dan de leiders volgt de Spanjaard Jon Rahm, de regerende kampioen. Op een gedeelde vierde plaats volgen de Amerikanen Keegan Bradley, Scottie Scheffler, 's werelds nummer een en de Canadees Adam Hadwin.

Onze 30-jarige landgenoot, die na een fraaie tweede ronde van 68 slagen de top 25 insloop, had voor de derde ronde 73 slagen nodig. De nummer 37 op de wereldgolfranglijst ging van start met een birdie, waarna hij vervolgens vier bogeys op zijn kaart moest schrijven. Na een birdie op de par-5 achtste hole, ging hij op de holes tien en elf in de fout. Op zijn laatste zeven holes viel er nog een birdie en hield hij op de laatste zes holes de par.

Met zijn ronde van 73 slagen moest Pieters -die begin dit jaar het Abu Dhabi Championship won - een plaatsje inleveren en staat hij met nog achttien holes te spelen op een gedeede 25e plaats.

In de tussenstand telt Pieters zeven slagen meer dan de Amerikaan Will Zalatoris en de Engelsman Matthew Fitzpatrick die de leiding delen. Met een slag meer dan de leiders volgt de Spanjaard Jon Rahm, de regerende kampioen. Op een gedeelde vierde plaats volgen de Amerikanen Keegan Bradley, Scottie Scheffler, 's werelds nummer een en de Canadees Adam Hadwin.



Pieters rukt op naar de 24e plaats. Thomas Pieters heeft er een prima tweede dag op zitten in Brookline, Massachusetts. Met een rondje van 68 slagen heeft onze landgenoot de cut gehaald en is hij ook opgeschoven naar de 24e plaats. Pieters, die een 1e ronde neerzette van 72 slagen, balanceerde aanvankelijk op de cutlijn. Zo moest hij op zijn eerste 12 holes 3 bogey's op zijn kaart schrijven waartussen hij een birdie scoorde. Op zijn laatste 6 holes putte de nummer 37 van de wereld nog 4 birdies weg die goed waren voor een ronde van 68 slagen. Met zijn totaalscore van 140 slagen (par) maakte Pieters meteen 33 plaatsen winst en sloot hij dag 2 af op een gedeelde 24e stek. In de tussenstand telt de Belg 5 slagen meer dan de Amerikanen Colin Morikawa en Joel Dahmen, die de leiding delen. Op een gedeelde 3 plaats met één slag meer dan de leiders volgen de Spanjaard Jon Rahm, de regerende kampioen, de Noord-Ier Rory McIlroy, die zich in 2011 de beste toonde en de Amerikanen Hayden Buckley, Aaron Wise en Beau Hossler. Adrien Dumont de Chassart, die na een eerste ronde van 72 slagen samen met Pieters de 57e plaats deelde, moest op dag 2 afhaken. Zo kwam de 23-jarige Belg niet verder dan een ronde van 75 slagen en dit na onder meer 5 bogey's en een triple bogey, waartegen hij 3 birdies lukte. Met een totaal van 147 slagen haalde hij de cut niet. Datzelfde lot was ook zesvoudig Major-winnaar Phil Mickelson beschoren.



Pieters, die een 1e ronde neerzette van 72 slagen, balanceerde aanvankelijk op de cutlijn. Zo moest hij op zijn eerste 12 holes 3 bogey's op zijn kaart schrijven waartussen hij een birdie scoorde.



Op zijn laatste 6 holes putte de nummer 37 van de wereld nog 4 birdies weg die goed waren voor een ronde van 68 slagen. Met zijn totaalscore van 140 slagen (par) maakte Pieters meteen 33 plaatsen winst en sloot hij dag 2 af op een gedeelde 24e stek.



In de tussenstand telt de Belg 5 slagen meer dan de Amerikanen Colin Morikawa en Joel Dahmen, die de leiding delen. Op een gedeelde 3 plaats met één slag meer dan de leiders volgen de Spanjaard Jon Rahm, de regerende kampioen, de Noord-Ier Rory McIlroy, die zich in 2011 de beste toonde en de Amerikanen Hayden Buckley, Aaron Wise en Beau Hossler.



Adrien Dumont de Chassart, die na een eerste ronde van 72 slagen samen met Pieters de 57e plaats deelde, moest op dag 2 afhaken. Zo kwam de 23-jarige Belg niet verder dan een ronde van 75 slagen en dit na onder meer 5 bogey's en een triple bogey, waartegen hij 3 birdies lukte. Met een totaal van 147 slagen haalde hij de cut niet. Datzelfde lot was ook zesvoudig Major-winnaar Phil Mickelson beschoren.



Thomas Pieters en amateur Adrien Dumont de Chassart openen met 57e plaats. Zowel Thomas Pieters als Adrien Dumont de Chassart heeft met 72 slagen een vrij goede eerste ronde neergezet. Pieters, de nummer 37 van de wereld, begon op de tweede parcourshelft en moest op zijn eerste elf holes vier bogeys incasseren. Op zijn laatste vier holes zag hij nog twee birdies in de cup verdwijnen. De zesvoudige European Tour-winnaar, telt in de tussenstand zes slagen meer dan de Canadees Adam Hadwin, die alleen de leiding waarneemt en een slag beter deed dan de Engelsman Callum Tarren, de Zweed David Lingmerth, de Amerikaan Joel Dahmen, de Zuid-Afrikaan MJ Daffue en de Noord-Ier Rory McIlroy. Die laatste won de US Open in 2011 en was afgelopen week nog de beste in de Canadian Open. De Belgische amateur Adrien Dumont de Chassart, die zich kon plaatsen dankzij een plaats in de top 8 op het kwalificatietoernooi in Springfield, moest net als Pieters op zijn eerste negen holes vier bogeys op zijn scorekaart schrijven. De 23-jarige uit Villers-la-Ville lukte vervolgens drie birdies, waarna hij op zijn laatste hole nog een bogey op zijn kaart moest schrijven. De Spanjaard Jon Rahm, de regerende kampioen, opende met een ronde van 69 slagen, goed voor een gedeelde veertiende plaats.



Pieters, de nummer 37 van de wereld, begon op de tweede parcourshelft en moest op zijn eerste elf holes vier bogeys incasseren. Op zijn laatste vier holes zag hij nog twee birdies in de cup verdwijnen.



De zesvoudige European Tour-winnaar, telt in de tussenstand zes slagen meer dan de Canadees Adam Hadwin, die alleen de leiding waarneemt en een slag beter deed dan de Engelsman Callum Tarren, de Zweed David Lingmerth, de Amerikaan Joel Dahmen, de Zuid-Afrikaan MJ Daffue en de Noord-Ier Rory McIlroy. Die laatste won de US Open in 2011 en was afgelopen week nog de beste in de Canadian Open.



De Belgische amateur Adrien Dumont de Chassart, die zich kon plaatsen dankzij een plaats in de top 8 op het kwalificatietoernooi in Springfield, moest net als Pieters op zijn eerste negen holes vier bogeys op zijn scorekaart schrijven. De 23-jarige uit Villers-la-Ville lukte vervolgens drie birdies, waarna hij op zijn laatste hole nog een bogey op zijn kaart moest schrijven.



De Spanjaard Jon Rahm, de regerende kampioen, opende met een ronde van 69 slagen, goed voor een gedeelde veertiende plaats.

Twee Belgen op de US Open. Op de golfbaan van Brookline staat de komende dagen de titel van de US Open op het spel. Naast Thomas Pieters komt er met Adrien Dumont de Chassart nog een Belg in actie. De 22-jarige Dumont combineert - net als Thomas Pieters en Thomas Detry vroeger - zijn studies en golf aan de Universiteit van Illinois. Hij kon zich plaatsen op een kwalificatietoernooi in Springfield.

