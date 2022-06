Een wereld van verschil: in Marokko, Kroatië en Canada mag het WK vandaag beginnen

Op minstens drie plaatsen in de wereld zou het WK nu al mogen beginnen. Terwijl het recente vierluik in de Nations League voor meer vragen dan antwoorden heeft gezorgd bij de Rode Duivels, zien onze tegenstanders in de groepsfase het helemaal zitten. Branko Strupar (Kroatië), Tomasz Radzinski (Canada) en Mo Messoudi (Marokko) schetsen de lokale sfeer op 5 maanden voor het WK.

13 juni 2018: bijna dag op dag vier jaar geleden reisden de Rode Duivels af naar Rusland. Er was wel wat kritiek geweest in de weken voordien (vooral over het gelijkspel tegen Portugal), maar optimisme overheerste na vlotte zeges tegen Egypte en Costa Rica. 15 juni 2022: Als het WK niet in het snikhete Qatar gespeeld zou worden, zou het ongeveer nu beginnen. Misschien is er dan toch een voordeel aan de toewijzing aan Qatar. Want de sfeer rond de Rode Duivels is momenteel een beetje zoals het Belgische weer in november, de maand waarin het WK in Qatar begint: wisselvallig. Elke dag twijfel je wat het zal worden. Na het EK vorige zomer won België 7 van zijn 13 matchen, 9 keer kon de nul niet gehouden worden.

Het vertrek van de Duivels naar Rusland in 2018.

Op het ritme van grootmeester Modric

Wat een wereld van verschil met de sfeer bij onze tegenstanders op 5 maanden van de start van het WK. Kroatië deed in de Nations League met 7 op 12 niet beter de afgelopen dagen dan de Belgen, maar het zelfvertrouwen kreeg wel een flinke boost dankzij een zege in Denemarken en vooral na de dubbele confrontatie met Frankrijk – een heruitgave van de WK-finale in Rusland. Kroatië speelde thuis gelijk en won in het Stade de France (0-1). Een enorme mentale opsteker. "Zo gaat het hier in Kroatië”, lacht ex-Rode Duivel Branko Strupar. “Een goede match tegen de wereldkampioen en we zijn de 0-3-nederlaag tegen Oostenrijk vergeten." "Wat ook meespeelt, is dat Luka Modric heerste. Hij blijft geniaal. Alleen al zijn aanwezigheid op het veld maakt Kroatië beter. Iedereen vreest dat hij stopt na het WK, maar dat maakt dat iedereen hoopt dat de ploeg nog een keer zal knallen."

Canada: natie op een wolk

In Canada leeft iedereen sowieso op een wolk. In maart plaatste het land zich voor het eerst sinds 1986 voor een wereldkampioenschap. “De sfeer in en rond het team is subliem”, vertelt Tomasz Radzinski, die zelf 43 caps bij de Canadese nationale ploeg telt.

Sinds een viertal jaar is in Canada veel veranderd. De aanstelling van bondscoach John Herdman heeft daar veel mee te maken. Hij zorgde volgens Radzinski voor een mentaliteitsverandering en pompte winnaarsmentaliteit in het team.

“Hij neemt geen genoegen met 2-0 aan de rust tegen een kleiner land. Hij wil dat zijn team dan in de tweede helft vol gaat voor de 4-0 of 5-0”, zegt Radzinski.

Canada is niet blij dat het al mag deelnemen. Het is een selectie van vechters, die de groepsfase wil overleven. Tomasz Radzinski

“Dat en natuurlijke een talentvolle lichting met Alphonso Davies, Jonathan David en de ervaring van spelers als Atiba Hutchinton maakt dat de ambitie is om naar de knock-outfase door te stoten."

"Canada is zeker niet blij dat het al mag deelnemen. Het is een selectie van vechters, die naar Qatar reizen om de groepsfase te overleven.”

Marokko gaat thuismatchen spelen in Qatar. Mo Messoudi

Tweede WK op rij voor Marokko

De Marokkaanse fans moesten 20 jaar wachten tot hun land in Rusland er nog eens bij was op het allergrootste voetbalpodium. Dat Marokko er nu een tweede keer op een rij bij is, zorgt voor extra euforie, bij de sowieso voetbalgekke Marokkaanse fans. Afgelopen maandag won Marokko zijn tweede kwalificatiematch voor de volgende Afrika Cup met 0-2 in Liberia. Samen met de overtuigende kwalificatie voor het WK tegen Congo zorgt dat ervoor dat de nipte uitschakeling in de Afrika Cup (tegen latere finalist Egypte) is doorgespoeld. “Marokko gaat thuismatchen spelen in Qatar”, voorspelt Mo Messoudi ons. “Er wonen veel Marokkanen in de Qatar en de buurlanden en wie het zich kan veroorloven zal proberen vanuit Marokko naar Qatar te reizen. Kijk maar hoeveel Marokkaanse fans er in het stadion zaten in de oefenmatch tegen de VS.”

Open groep, maar België intrinsiek beste

Hebben de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase dan geen enkele zorg aan hun hoofd? Jawel, maar die houden hen niet tegen om ambitieus te zijn. Alle landen in de groep van de Belgen zullen voluit hun kans gaan. Een conflict tussen de spelers en de bond in Canada lijkt opgelost en Mo Messoudi denkt dat de koppige Vahid Halilhodzic nog wel zal zwichten onder druk van de fans en de bond om zijn conflict met Hakim Ziyech bij Marokko bij te leggen. Over een ding zijn de drie analisten het wel eens: intrinsiek is België het beste land in zijn WK-groep. Al zet Branko Strupar Kroatië op gelijke hoogte.

Als iedereen fit is zet ik de Rode Duivels een trapje hoger dan de rest. Mo Messoudi