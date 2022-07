Oefenmatchen: Vossen scoort er 2 voor Zulte Waregem, STVV speelt gelijk tegen Dresden

clock 19:24 19 uur 24.

Club wint dankzij kopbal en vrije trap van Beerschot, Nsoki pakt vroeg rood. In navolging van Anderlecht en Union heeft ook Club Brugge een oefenzege geboekt. Tegen Beerschot werd er na 2x60 minuten nipt gewonnen met 2-1. De Spaanse aanwinst Ferran Jutlga opende de score met een kopbal, maar Beerschot keerde terug en in minuut 75 werkte Jasper Goossens op aangeven van Faissal El Hajoui af. Uiteindelijk besliste Brugse belofte Servais de match met een vrije trap: 2-1. Er ging ook veel aandacht naar een incident in de beginfase van de wedstrijd. Na een stevige tackle van Thibo Baeten deelde Stanley Nsoki de Beerschot-spits een kopstoot uit. Nsoki mocht zo al vroeg gaan douchen.

Anderlecht (met Trebel) wint vlot. Tegen de Nederlandse 2e klasser Roda JC heeft Anderlecht een vlotte zege geboekt. Met de uit Zwitserland teruggekeerde Trebel in de basis won paars-wit met 6-0. De namen van Verschaeren (3x), Colassin (2x) en Lambrix (een eigen doelpunt) kwamen op het scorebord. Verder verloor Standard in de loop van de namiddag van RWDM (1-2). Vicekampioen Union boekte dankzij Nieuwkoop wel een nipte 0-1-zege in Deinze.

Gelijkspel tussen Zulte Waregem en Charleroi. Zulte Waregem en Charleroi hebben in hun vermakelijke oefenduel de stok in tweeën gedeeld: 1-1. Charleroi kwam al vroeg op voorsprong via een mooie plaatsbal van Morioka, maar Essevee kwam langszij dankzij een penaltydoelpunt van Vossen, na een fout op Drambaiev.

Club Brugge kan zijn 2e oefenmatch niet winnen. Club Brugge is tegen Lierse op 1-1 blijven steken. De kampioen speelde met heel wat jongelingen en had moeite om kansen te creëren tegen de solide Pallieters, die na een kwartier op voorsprong kwamen door Schouterden. Pas een tiental minuten voor het einde kon de ingevallen Ruud Vormer de gelijkmaker binnenkoppen. Club in de 1e helft: Shinton, Sabbe, Spileers, Otasowie, Nsoki, Meijer, Balanta, Sandra, Audoor, Jutgla en Sowah Club in de 2e helft: Shinton, Mata, Hautekiet, Sylla, De Roeve, Mbamba, Ricca, Vormer, Servais, Nusa (76' Diawara) en Talbi (76' Vermant)



STVV klopt na Anderlecht ook Standard in oefenmatch. STVV heeft woensdag in een oefenduel achter gesloten deuren met 0-2 de maat genomen van Standard. Boubakary Koita en Shinji Kagawa (op strafschop) zorgden voor de goals. Sint-Truiden vloerde zaterdag in een oefenduel ook al Anderlecht (0-1). De Kanaries openen het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op zaterdag 23 juli met een thuismatch tegen vicekampioen Union. Standard speelt de openingsmatch van de nieuwe competitie, een dag eerder, thuis tegen AA Gent.

Oefenduel van Anderlecht bij Roda JC gaat niet door om veiligheidsredenen. De oefenwedstrijd tussen de Nederlandse tweedeklasser Roda JC en Anderlecht, die zaterdag zou plaatsvinden, gaat niet door. De gemeente Kerkrade geeft geen toestemming. "Het veiligheidsrisico zit in mogelijke supportersbewegingen van de bezoekende club (Anderlecht)", zegt burgemeester Petra Dassen van de gemeente Kerkrade. Volgens de gemeente is er een afspraak dat er bij een vriendschappelijke wedstrijd geen politie-inzet nodig zou zijn om de veiligheid en openbare orde te organiseren en garanderen.

