Oefenmatchen: KVO wint van Deinze, STVV van Pilsen en Westerlo speelt gelijk tegen Vitesse

clock 21:55 21 uur 55. Westerlo speelt gelijk tegen Vitesse. Promovendus is tegen de Nederlandse subtopper Vitesse op een 0-0 blijven steken. Westerlo plande vrijdag twee wedstrijden om alle spelers minuten te gunnen. Eerder op de dag won de promovendus van de Jupiler Pro League met 2-1 van Lommel, tegen Vitesse werd er langs beide zijden niet gescoord. De Kemphanen starten hun seizoen in 1A thuis tegen Cercle Brugge op 24 juli. . Westerlo speelt gelijk tegen Vitesse Promovendus is tegen de Nederlandse subtopper Vitesse op een 0-0 blijven steken. Westerlo plande vrijdag twee wedstrijden om alle spelers minuten te gunnen. Eerder op de dag won de promovendus van de Jupiler Pro League met 2-1 van Lommel, tegen Vitesse werd er langs beide zijden niet gescoord. De Kemphanen starten hun seizoen in 1A thuis tegen Cercle Brugge op 24 juli.

clock 21:54 21 uur 54.

clock 21:52 21 uur 52. STVV wint in Oostenrijk van Pilsen. STVV heeft vrijdag een oefenwedstrijd op stage in Oostenrijk met 1-3 gewonnen tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen. Sint-Truiden maakte het verschil in de eerste helft met dank aan twee doelpunten van Al Dakhil (18', 45') en eentje van Hayashi (43'). In de tweede helft redde Mihalik (72') de Tsjechische eer. . STVV wint in Oostenrijk van Pilsen STVV heeft vrijdag een oefenwedstrijd op stage in Oostenrijk met 1-3 gewonnen tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen. Sint-Truiden maakte het verschil in de eerste helft met dank aan twee doelpunten van Al Dakhil (18', 45') en eentje van Hayashi (43'). In de tweede helft redde Mihalik (72') de Tsjechische eer.

clock 21:51 21 uur 51.

clock 20:02 20 uur 02. Oostende wint vlot van tweedeklasser Deinze. KVO heeft vrijdag vlot gewonnen van 1B-ploeg Deinze. Aan de kust werd het 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Gueye, Albanese, Kvasina en Berte. . Oostende wint vlot van tweedeklasser Deinze KVO heeft vrijdag vlot gewonnen van 1B-ploeg Deinze. Aan de kust werd het 4-0. De doelpunten werden gemaakt door Gueye, Albanese, Kvasina en Berte.

clock 20:01 20 uur 01.

clock 08-07-2022 08-07-2022.

clock 21:08 21 uur 08. Standard verkoopt Go Ahead Eagles oplawaai. Standard heeft vlot afstand genomen van Go Ahead Eagles. Op het veld van de Nederlanders, vorig seizoen 13e in de Eredivisie, werd het 1-5. De doelpunten van de Luikenaars werden gescoord door Dussenne, Ghalidi (2x), Noubi en Shamir. . Standard verkoopt Go Ahead Eagles oplawaai Standard heeft vlot afstand genomen van Go Ahead Eagles. Op het veld van de Nederlanders, vorig seizoen 13e in de Eredivisie, werd het 1-5. De doelpunten van de Luikenaars werden gescoord door Dussenne, Ghalidi (2x), Noubi en Shamir.

clock 21:07 21 uur 07.

clock 20:48 20 uur 48. STVV scoort er 6 tegen Oostenrijkse derdeklasser. STVV speelde woensdag haar tweede oefenpot op Oostenrijkse bodem. Tegenstander was de Oostenrijkse derdeklasser SV Wörgl. Na een gelijkspel op zondag tegen het Duitse Dynamo Dresden konden de Kanaries dit keer wel winnen, met 0-6. Voor rust konden de Truienaars al op een comfortabele 0-2 voorsprong komen. Na rust mochten heel wat jonge spelers hun opwachting maken. Zij stelden niet teleur en diepten de score uit tot 0-6. Vrijdag oefenen de troepen van coach Bernd Hollerbach opnieuw, dit keer tegen het Tsjechische Viktoria Plzen. . STVV scoort er 6 tegen Oostenrijkse derdeklasser STVV speelde woensdag haar tweede oefenpot op Oostenrijkse bodem. Tegenstander was de Oostenrijkse derdeklasser SV Wörgl. Na een gelijkspel op zondag tegen het Duitse Dynamo Dresden konden de Kanaries dit keer wel winnen, met 0-6. Voor rust konden de Truienaars al op een comfortabele 0-2 voorsprong komen. Na rust mochten heel wat jonge spelers hun opwachting maken. Zij stelden niet teleur en diepten de score uit tot 0-6. Vrijdag oefenen de troepen van coach Bernd Hollerbach opnieuw, dit keer tegen het Tsjechische Viktoria Plzen.

clock 20:48 20 uur 48.

clock 20:47 20 uur 47. Union speelt gelijk tegen Luxemburgs team. Voor hun derde oefenpartij trok Union, de vicekampioen van vorig seizoen, naar de velden van Marloie Sport in Marche-en-Famenne. Tegenstander was Union Luxembourg, uit de Luxemburgse eerste klasse. De wedstrijd eindigde op 2-2 De revelatie van vorig seizoen leek niet bij de les en stond na 45 minuten 0-2 in het krijt tegen de bescheiden Luxemburgers na een owngoal van Van der Heyden (39') en een doelpunt van N'Goma (44'). Na rust kon Vanzeir (68') voor de aansluiting zorgen en enkele minuten later viel de gelijkmaker via Burgess (73'), meteen ook de eindstand. . Union speelt gelijk tegen Luxemburgs team Voor hun derde oefenpartij trok Union, de vicekampioen van vorig seizoen, naar de velden van Marloie Sport in Marche-en-Famenne. Tegenstander was Union Luxembourg, uit de Luxemburgse eerste klasse. De wedstrijd eindigde op 2-2 De revelatie van vorig seizoen leek niet bij de les en stond na 45 minuten 0-2 in het krijt tegen de bescheiden Luxemburgers na een owngoal van Van der Heyden (39') en een doelpunt van N'Goma (44'). Na rust kon Vanzeir (68') voor de aansluiting zorgen en enkele minuten later viel de gelijkmaker via Burgess (73'), meteen ook de eindstand.

clock 20:46 20 uur 46.

clock 19:40 19 uur 40. RC Genk legt Utrecht over de knie. Racing Genk heeft woensdag een oefenwedstrijd gewonnen tegen het Nederlandse FC Utrecht. De mannen van nieuwe coach Wouter Vrancken waren met 2-1 te sterk voor de club die vorig seizoen 7e werd in de Eredivisie. Na 15 minuten opende Sander van de Streek de score voor Utrecht na een knappe aanval over rechts. Vlak voor het halfuur kon Genk weer op gelijke hoogte komen dankzij een rake kopbal van Andras Nemeth. Na de rust was het opnieuw niet lang wachten op een doelpunt. Na een weggewerkte vrije trap kon Bilal El Khannous van ver aanleggen en trapte knap in de linkeronderhoek. De 2-1 was meteen ook de eindstand. . RC Genk legt Utrecht over de knie Racing Genk heeft woensdag een oefenwedstrijd gewonnen tegen het Nederlandse FC Utrecht. De mannen van nieuwe coach Wouter Vrancken waren met 2-1 te sterk voor de club die vorig seizoen 7e werd in de Eredivisie.



Na 15 minuten opende Sander van de Streek de score voor Utrecht na een knappe aanval over rechts. Vlak voor het halfuur kon Genk weer op gelijke hoogte komen dankzij een rake kopbal van Andras Nemeth.



Na de rust was het opnieuw niet lang wachten op een doelpunt. Na een weggewerkte vrije trap kon Bilal El Khannous van ver aanleggen en trapte knap in de linkeronderhoek. De 2-1 was meteen ook de eindstand.

clock 19:40 19 uur 40.

clock 19:38 19 uur 38. Holzhauser smeert ex-team Beerschot nederlaag aan. OH Leuven heeft in zijn oefenpot Beerschot met 2-1 weggezet. Al na 8 minuten zorgde Shengelia voor de openingstreffer na geklungel in de defensie bij Beerschot. Op het halfuur bracht Sanusi Beerschot op gelijke hoogte met een knap schot. Nog geen 5 minuten later was daar opnieuw een doelpunt voor OH Leuven. Uitgerekend Holzhauser zette zich achter de bal bij een penalty en maakte de 2-1 tegen zijn ex-team. Daar bleef het bij. . Holzhauser smeert ex-team Beerschot nederlaag aan OH Leuven heeft in zijn oefenpot Beerschot met 2-1 weggezet. Al na 8 minuten zorgde Shengelia voor de openingstreffer na geklungel in de defensie bij Beerschot.



Op het halfuur bracht Sanusi Beerschot op gelijke hoogte met een knap schot. Nog geen 5 minuten later was daar opnieuw een doelpunt voor OH Leuven. Uitgerekend Holzhauser zette zich achter de bal bij een penalty en maakte de 2-1 tegen zijn ex-team. Daar bleef het bij.

clock 19:38 19 uur 38.

clock 06-07-2022 06-07-2022.

clock 20:01 20 uur 01. AA Gent gaat nipt onderuit tegen Aris na potige match. AA Gent is op stage in Oostenrijk, meer bepaald in Stegersbach. Vandaag stond er een oefenmatch op het menu tegen de Grieken van Aris Saloniki. De enige goal viel na 35 minuten voor Aris: de Argentijn Mateo Garcia zette een penalty om. Gent verloor niet alleen de match, maar ook Joseph Okumu, die met een hoofdblessure het veld moest verlaten. Hein Vanhaezebrouck kon niet beschikken over Depoitre, de Sart, Godeau, Marreh, Owusu en Hanche-Olsen. Gent miste voor het doelpunt heel wat kansen, na de rust gingen ook wat mogelijkheden de mist in. De Grieken verhardden hun spel, waardoor er niet meer in zat. . AA Gent gaat nipt onderuit tegen Aris na potige match AA Gent is op stage in Oostenrijk, meer bepaald in Stegersbach. Vandaag stond er een oefenmatch op het menu tegen de Grieken van Aris Saloniki. De enige goal viel na 35 minuten voor Aris: de Argentijn Mateo Garcia zette een penalty om.



Gent verloor niet alleen de match, maar ook Joseph Okumu, die met een hoofdblessure het veld moest verlaten.



Hein Vanhaezebrouck kon niet beschikken over Depoitre, de Sart, Godeau, Marreh, Owusu en Hanche-Olsen. Gent miste voor het doelpunt heel wat kansen, na de rust gingen ook wat mogelijkheden de mist in. De Grieken verhardden hun spel, waardoor er niet meer in zat.

clock 19:56 19 uur 56.

clock 19:55 19 uur 55.

clock 04-07-2022 04-07-2022.