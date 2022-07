Oefenmatchen: Anderlecht verlaat Nederland met winst tegen Helmond

clock 13:53 13 uur 53. Anderlecht wint laatste oefenmatch in Nederland. RSC Anderlecht heeft ook de laatste oefenwedstrijd van de zomerstage in Horst winnend afgesloten. Op het veld van Helmond Sport won de Belgische recordkampioen met 0-2, met een goal voor en een goal na rust. Anderlecht begon aan de wedstrijd met onder anderen Sardella, Trebel, Colassin en Esposito in de basis, die laatste speelde zijn tweede match voor paars-wit. In de eerste helft scoorde Noah Sadiki de 0-1 in de 38ste minuut na een corner. Bij rust bracht Felice Mazzu negen nieuwe spelers op het veld. Alleen Van Crombrugge en Hoedt bleven staan, onder anderen Debast, Delcroix, Ashimeru en Verschaeren kwamen erbij. De 0-2 kwam van de voet van Anouar Ait El Hadj, die kon profiteren van balverlies bij de Nederlanders. Vandaag was de laatste dag van de zomerstage in Horst. Op 16 juli volgt nog een oefenmatch tegen Olympique Lyon. Anderlecht opent het seizoen 2022-2023 op zondag 24 juli met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende. . Anderlecht wint laatste oefenmatch in Nederland RSC Anderlecht heeft ook de laatste oefenwedstrijd van de zomerstage in Horst winnend afgesloten. Op het veld van Helmond Sport won de Belgische recordkampioen met 0-2, met een goal voor en een goal na rust.



Anderlecht begon aan de wedstrijd met onder anderen Sardella, Trebel, Colassin en Esposito in de basis, die laatste speelde zijn tweede match voor paars-wit. In de eerste helft scoorde Noah Sadiki de 0-1 in de 38ste minuut na een corner.



Bij rust bracht Felice Mazzu negen nieuwe spelers op het veld. Alleen Van Crombrugge en Hoedt bleven staan, onder anderen Debast, Delcroix, Ashimeru en Verschaeren kwamen erbij. De 0-2 kwam van de voet van Anouar Ait El Hadj, die kon profiteren van balverlies bij de Nederlanders.



Vandaag was de laatste dag van de zomerstage in Horst. Op 16 juli volgt nog een oefenmatch tegen Olympique Lyon. Anderlecht opent het seizoen 2022-2023 op zondag 24 juli met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende.

clock 21:36 21 uur 36. Gent wint galamatch tegen Midtjylland. AA Gent gooide met een galamatch tegen de Deense vicekampioen Midtjylland zijn stadionpoorten voor het eerst weer open voor zijn fans. In de eerste helft vergat het zijn supporters evenwel te verwennen. Onyedika kopte de Deense voorsprong op het scorebord, Gent zette er weinig tegenover.



Zonder vaste waarden Depoitre, Kums, Odjidja, De Sart en Owusu kon Gent in de tweede helft toch nog de rug rechten. Castro-Montes, die een opvallend middenveld vormde met Hjulsager, kon na de pauze gelijkmaken met een vrije trap.



Hein Vanhaezebrouck gaf nog wat jonge honden een kans in de galamatch, maar het was ervaren rot Tarik Tissoudali die Gent een zege schonk met een knap doelpunt.



Volgende week zondag opent bekerwinnaar Gent zijn seizoen met de Supercup tegen kampioen Club Brugge.

clock 21:28 21 uur 28. Union houdt Brighton op 0-0. Union heeft zusterclub Brighton in bedwang gehouden. De vicekampioen kon de Premier League-club op 0-0 houden. Het had voor de pauze zelfs nog de beste kans.



Bij Brighton kregen ex-Union-spelers Deniz Undav en Kacper Kozlowski speelkansen. Bij Union verscheen Casper Nielsen, die aast op een transfer, zowaar weer ten tonele.

clock 18:00 Standard heeft zijn stage in Nederland afgesloten met een nipte 0-1-nederlaag tegen PAOK, de Griekse vicekampioen. Koutsias zorgde in de eerste helft voor het enige doelpunt. 18 uur .

clock 17:57 17 uur 57. Dubbel succes voor Anderlecht. Anderlecht heeft ook zijn tweede oefenpartij tegen het Deense Nordsjaelland gewonnen. Het ging wat moeizamer voor paars-wit in de 2e confrontatie, maar de 17-jarige Mario Stroeykens kon Anderlecht verlossen in de 77e minuut: 1-0. .

clock 17:30 17 uur 30. Genk verliest tegen Volendam. Genk heeft zijn oefenwedstrijd tegen de Nederlandse promovendus FC Volendam verloren. De Limburgers keken bij de rust al aan tegen een 3-0-achterstand. Cyriel Dessers kon niet scoren voor Genk na de pauze, Carlos Cuesta en Andras Nemeth milderden wel nog tot 3-2. .

clock 17:27 17 uur 27. Anderlecht wint eerste duel tegen Nordsjaelland. Anderlecht heeft een tweeluik tegen Nordsjaelland op het programma staan. Paars-wit trok aan het langste eind in het eerste duel met 3-1. Benito Raman opende de score met een krul: 1-0.



Na de rust konden de Denen reageren na een strafschopfout van Kana. Felice Mazzu hoefde niet te wanhopen, want Yari Verschaeren speelde opnieuw sterk. Met twee goals, waarvan eentje op aangeven van nieuwkomer Sebastiano Esposito, tekende hij voor een 3-1-zege.

clock 15:12 15 uur 12. Club Brugge verliest van Kopenhagen. Club sloot een zware trainingsweek in Wageningen (Ned) af met een duel tegen de Deense collega-kampioen Kopenhagen. In een match van 2 keer 45 minuten en nog 1 keer 30 minuten kwam Club 2-0 voor, maar de Denen draaiden dat nog om naar een 2-4-zege.



Vormer werkte de 1-0 binnen, nadat Jutgla op de lat had gekopt. Na een half uur scoorde Jutgla zelf zijn 4e treffer in deze voorbereiding. De Spaanse Barça-spits had een knappe dribbel in huis.



Blauw-Zwart begon aan de oefenpot met Mignolet, Mata, Mechele, Otasowie, Skov Olsen, Balanta, Vormer, Sandra, Buchanan, Jutgla en Lang.



De tweede helft speelde Club met Mignolet, Mata, Mechele, Otasowie, Sobol, Balanta, Vormer, Sandra, Audoor, Sowah en Lang. Op het uur kwamen Hendry, Hautekiet, Sylla, Mbamba, Okereke, Odoi en Nusa in de plek van Mechele, Otasowie, Mata, Vormer, Balanta, Buchanan en Lang.



In de 70e en 75e bracht Biel de match in evenwicht, de tweede vanaf de stip. In de 110e en 114e minuut zorgden Bøving en Roony voor de eindstand.



Voor Club was het de eerste nederlaag in deze oefenperiode na 2 zeges en 1 draw.

clock 13:17 13 uur 17. Antwerp buigt achterstand om tegen landskampioen Salzburg. Antwerp heeft een mooie zege geboekt op stage in Oostenrijk. Tegen de lokale kampioen RB Salzburg draaide het een 1-0 om in een 1-2-winst.



De partij duurde 2 keer 35 minuten, na 22 minuten scoorde Fernando voor Salzburg. In enkele dolle minuten na de rust keerden Miyoshi en Benson de rollen om.



Dit is de derde zege in 3 oefenduels voor Antwerp, Benson scoorde in alle matchen.



Antwerp speelt om 16 uur nog een match tegen Pilsen. Dat is dan wel grotendeels met andere spelers natuurlijk.

clock 12:23 12 uur 23. Cercle speelt 1-1 tegen Nice. Cercle heeft geoefend en gelijkgespeeld tegen Nice. Na een snelle openingsgoal van Delort, maakte Cercle in de laatste 10 minuten verdiend gelijk. Nahounou werkte een voorzet van Ackx in eigen doel.



Bij Nice droeg Dante (ex-Standard) de aanvoerdersband.

