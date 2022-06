Oefenmatch tussen Anderlecht en Roda JC gaat niet door om veiligheidsredenen

clock 15:36

15 uur 36. STVV klopt na Anderlecht ook Standard in oefenmatch. STVV heeft woensdag in een oefenduel achter gesloten deuren met 0-2 de maat genomen van Standard. Boubakary Koita en Shinji Kagawa (op strafschop) zorgden voor de goals. Sint-Truiden vloerde zaterdag in een oefenduel ook al Anderlecht (0-1). De Kanaries openen het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op zaterdag 23 juli met een thuismatch tegen vicekampioen Union. Standard speelt de openingsmatch van de nieuwe competitie, een dag eerder, thuis tegen AA Gent. .