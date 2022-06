Oefenduels: Holzhauser scoort 2 keer in oefenpot van nieuwe club OH Leuven

OH Leuven heeft Kessel-Lo geklopt met 5-0. Voor de rust had nieuwkomer Holzhauser 2 keer gescoord, Nsingi pikte ook zijn graantje mee. Na de rust werd de score nog aangedikt.

20 uur 59. Zepperen-Brustem - STVV 2-2. Onder een stralende zon heeft STVV een eerste oefenmatch als voorbereiding op het nieuwe seizoen gespeeld. Tegen het nabij gelegen Zepperen-Brustem werd het 2-2. In de eerste helft scoorde Christian Brüls een penalty voor STVV. Zepperen-Brustem draaide dat helemaal om in de tweede helft en kwam 2-1 voor, maar STVV kon een nederlaag afwenden dankzij een laat doelpunt van Kagawa in de 90e minuut. .