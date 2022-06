Oefenduels: Ferran Jutgla is meteen trefzeker (2x) in zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge

KV Kortrijk heeft KV Mechelen met 3-1 verslagen in eigen huis. Gueye (2x) en Henen scoorden voor de thuisploeg, in de tweede helft redde Malede de eer.

Ferran Jutgla was meteen de Man van de Match bij de landskampioen. De Spaanse aanwinst scoorde twee keer in de eerste helft, na de rust speelde hij niet meer mee.

17 uur 21. Club verslaat Thes Sport dankzij Ferran Jutgla. Club Brugge heeft zijn eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding winnend afgesloten. Tegen Thes Sport uit Tessenderlo, een team uit de hoogste amateurklasse, werd het 3-0 achter gesloten deuren. Ferran Jutgla was meteen de Man van de Match bij de landskampioen. De Spaanse aanwinst scoorde twee keer in de eerste helft, na de rust speelde hij niet meer mee. Diep in de tweede helft zette Eder Balanta de 3-0-eindstand op het bord vanaf de stip. .

16 uur 04. Westerlo geeft AA Gent een pandoering: 6-2. Zowel Westerlo als AA Gent speelden hun tweede oefenduel van het verse seizoen. 2x60 minuten werkten de promovendus en de ploeg van de terugronde af. Westerlo, dat met 11-0 City Pirates had ingemaakt, ging voort op dat elan en scoorde 6 keer. AA Gent, dat tegen Dikkelvenne met 6-0 won, kreeg nu 6 goals om de oren. Seigers en Foster zorgen voor 2-0 bij de rust. De meeste goals vallen in een 2e helft met 2 volledig nieuwe teams. Vaesen is goed voor een hattrick (3-0, 4-1 en 5-2). De 6e Westelse treffer komt in het slot op naam van Bernat. Voor AA Gent scoorden na de rust Fofana en Arthur. .