Oefenduels: Cercle verliest met kleinste verschil van grote broer Monaco

Zowel Westerlo als AA Gent speelden hun tweede oefenduel van het verse seizoen. 2x60 minuten werkten de promovendus en de ploeg van de terugronde af. Westerlo, dat met 11-0 City Pirates had ingemaakt, ging voort op dat elan en scoorde 6 keer. AA Gent, dat tegen Dikkelvenne met 6-0 won, kreeg nu 6 goals om de oren. Seigers en Foster zorgen voor 2-0 bij de rust. De meeste goals vallen in een 2e helft met 2 volledig nieuwe teams. Vaesen is goed voor een hattrick (3-0, 4-1 en 5-2). De 6e Westelse treffer komt in het slot op naam van Bernat. Voor AA Gent scoorden na de rust Fofana en Arthur.

16 uur 04. Westerlo geeft AA Gent een pandoering: 6-2. Zowel Westerlo als AA Gent speelden hun tweede oefenduel van het verse seizoen. 2x60 minuten werkten de promovendus en de ploeg van de terugronde af. Westerlo, dat met 11-0 City Pirates had ingemaakt, ging voort op dat elan en scoorde 6 keer. AA Gent, dat tegen Dikkelvenne met 6-0 won, kreeg nu 6 goals om de oren. Seigers en Foster zorgen voor 2-0 bij de rust. De meeste goals vallen in een 2e helft met 2 volledig nieuwe teams. Vaesen is goed voor een hattrick (3-0, 4-1 en 5-2). De 6e Westelse treffer komt in het slot op naam van Bernat. Voor AA Gent scoorden na de rust Fofana en Arthur. .

clock 15:26

15 uur 26. Westerlo peuzelt City Pirates op. Westerlo is goed van wal gestoken in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. In zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen rolde het team van coach Jonas De Roeck City Pirates op met 11-0. Bij de rust stond het team uit de 2e Amateurklasse al 7 goals in het krijt. In de tweede helft nam de thuisploeg wat gas terug. De volgende opdracht in de voorbereiding voor Westerlo is volgende week vrijdag. Dan wacht met AA Gent een tegenstander van een ander kaliber. .