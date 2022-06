Marcelo neemt afscheid van 'zijn' Real Madrid: “Trots dat ik meeste prijzen heb in clubgeschiedenis”

"Toen ik Brazilië verliet als jonge knaap, was het mijn droom om in Europa en vooral Champions League te spelen", vertelde Marcelo tijdens zijn laatste persconferentie als speler van Real Madrid. "Nu vertrek ik als speler met de meeste prijzen bij de beste club ter wereld."

Prijzenmeester

Bij zijn afscheid wou de ploeggenoot van Thibaut Courtois en Eden Hazard nog niet veel kwijt over zijn toekomst. "Ik vertrek nu bij de club waar ik van hou, dat moet even bezinken. Momenteel is er nog niets. Als er iets is, vertel ik het jullie."



Het afscheid van Marcelo, is na het vertrek van Cristiano Ronaldo, opnieuw een afscheid van een Real Madrid-speler die de club een decennium lang vele prijzen schonk.



De intussen 34-jarige linksachter speelde in totaal 545 wedstrijden voor Real Madrid. Op zijn erelijst staan onder meer 6 La Liga-trofeeën, 5 Champions Leagues en 2 bekerwinsten. In totaal won Marcelo bij 'De Koninklijke' maar liefst 25 prijzen, goed voor een clubrecord. En dat bij een van de allergrooste clubs ter wereld.