Kris Wauters: "Er bestaat een simpele oplossing voor het gestuiter van Mercedes"

Had u voor dit Formule 1-seizoen al gehoord van "porpoising"? Wellicht enkel als u de F1 al volgde sinds de jaren 80 of een mariene bioloog bent, een wetenschapper gespecialiseerd in het leven in zee. Kris Wauters gaf in De Tribune uitleg bij het fenomeen dat dit seizoen opnieuw boven water komt in de F1.

40 jaar na verbod terug in F1

Sinds het begin van het seizoen is "porpoising" een buzzwoord in en rond de paddock. Het zoemt voortdurend voorbij en af en toe slaat het lelijk toe. Zoals in Bakoe. Dat had vooral te maken met het circuit in Bakoe, dat sowieso al hobbelig is en waar een lange rechte lijn van 2,2 kilometer de wagens stevig deed stuiteren. Daar verwijst porpoising naar: het stuiteren van een wagen als gevolg van het zogenaamde grondeffect. De F1-bolides hebben sinds dit seizoen verplicht een nieuwe onderkant waardoor ze naar de grond worden gezogen, net als begin jaren 80. Tot het in 1983 werd verboden door de FIA. Anno 2022 is het fenomeen terug door de nieuwe regels dit seizoen. Al heeft niet iedereen er even veel last vast. "Levensgevaarlijk", schreeuwde Mercedes-rijder George Russell dit weekend in Bakoe. En ook ploegmaat Lewis Hamilton verklaarde dat hij over de lijn van de pitlane reed omdat hij die lijn simpelweg niet kon zien door het op en neer klotsen van zijn wagen.

Simpele oplossing

"Het moet verschrikkelijk zijn voor je lichaam dat gestuiter", bevestigt Kris Wauters, die zelf al ontelbare uren in een racewagen doorbracht. "Zeker in een F1-wagen, waar je bijna neerligt. Je rug krijgt bij elke schok een enorme klap." "En ik kan me wel inbeelden dat het extra risico's inhoudt. Je wagen kan helemaal uit balans geraken door dat gestuiter. Alleen, er is een simpele oplossing.

"De makkelijkste oplossing is je wagen iets hoger afstellen, maar dan verlies je downforce en moet je met meer vleugel gaan rijden om door een bocht te kunnen en ben je trager op rechte stukken."

Een kwestie van je huiswerk op de tekentafel beter maken of keuzes maken. En is dat niet waar F1 altijd om draait? "Je kan moeilijk de teams die dat gestuiter wel goed voor elkaar hebben, straffen omdat andere teams hun huiswerk minder goed maakten. Mercedes is vroeger ook niet gestraft omdat ze een betere motor hadden. Dat is het leven in de Formule 1."

Formule 1 is altijd het opzoeken van de uitersten die de wagen én rijder aankunnen. Kris Wauters

"Formule 1 is altijd het opzoeken van de uitersten die de wagen én rijder aankunnen. Mercedes kan voor een andere instelling kiezen: meer comfort voor de rijder, maar dan was Hamilton bijvoorbeeld misschien geen vierde, maar tiende in Bakoe." Dezelfde mening is Red Bull-baas Christian Horner toegedaan. Die noemt de klachten van Mercedes deel van het spel. "Alle middelen zijn goed in de Formule 1 om de reglementen aan je kant te krijgen", vult Wauters aan. "Op dit moment is Mercedes de enige die zoveel last heeft van het stuiteren. Het is aan hun ingenieurs om een oplossing te vinden." Of zal blijken dat Mercedes dit seizoen beter is in lobbywerk bij de FIA dan in de perfecte wagen afstellen?

Porpoising komt van Porpoise - Engels voor bruinvis

Heeft u zich ook al afgevraagd waar de term "porpoising" vandaan komt? Het komt van het Engelse woord voor een bruinvis (porpoise): de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Om zich voort te bewegen maakt de bruinvis een soortgelijke stuiterende beweging in het water.