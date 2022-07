Eupen tankt vertrouwen in oefenpot tegen Ajax, Antwerp wint Match voor de Vrede

clock 23:21 23 uur 21. Antwerp sluit voorbereiding af met zege in Match voor de Vrede. Antwerp heeft vrijdagavond zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 thuiszege tegen Dinamo Kiev in de Match voor de Vrede. Nieuwkomer Vincent Janssen opende al vroeg de score na een knappe dribbel. Met de rust in zicht zorgde Viktor Tsygankov voor de gelijkmaker, twintig minuten voor affluiten zette Manuel Benson de 2-1 eindstand op het scorebord. The Great Old kan zo met vertrouwen toeleven naar de voorrondes van de Conference League. In de tweede kwalificatieronde nemen ze het donderdag op tegen het Kosovaarse Drita. Drie dagen later volgt op bezoek bij KV Mechelen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. . Antwerp sluit voorbereiding af met zege in Match voor de Vrede Antwerp heeft vrijdagavond zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 2-1 thuiszege tegen Dinamo Kiev in de Match voor de Vrede. Nieuwkomer Vincent Janssen opende al vroeg de score na een knappe dribbel. Met de rust in zicht zorgde Viktor Tsygankov voor de gelijkmaker, twintig minuten voor affluiten zette Manuel Benson de 2-1 eindstand op het scorebord. The Great Old kan zo met vertrouwen toeleven naar de voorrondes van de Conference League. In de tweede kwalificatieronde nemen ze het donderdag op tegen het Kosovaarse Drita. Drie dagen later volgt op bezoek bij KV Mechelen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen.



Kortrijk wint spectaculaire oefenpot van Oostende. KV Oostende heeft in een spektakelrijke oefenpot tegen KV Kortrijk nipt de duimen moeten leggen. Het West-Vlaamse onderonsje leverde negen doelpunten op: 4-5. Halfweg hadden beide teams elk twee keer gescoord. David Henen bracht Kortrijk tot tweemaal toe op voorsprong, Albanese en Rocha maakten de achterstand telkens ongedaan.

Halfweg hadden beide teams elk twee keer gescoord. David Henen bracht Kortrijk tot tweemaal toe op voorsprong, Albanese en Rocha maakten de achterstand telkens ongedaan.

In de tweede helft klom KVK opnieuw op voorsprong, maar na enkele dolle minuten ging KVO opnieuw op en over de buren door toedoen van Kvasina en Berte. Dankzij twee late doelpunten graaide rood-wit in extremis alsnog de zege mee.

Eupen tankt vertrouwen tegen Ajax. Eupen heeft vertrouwen opgedaan voor de start van het nieuwe seizoen. De Panda's speelden vrijdag in Amsterdam 1-1 gelijk in een oefenduel tegen Ajax. Smail Prevljak bracht de Oostkantonners na 50 minuten op voorsprong. Ajax, met nieuwe coach Alfred Schreuder, overgekomen van Club Brugge op de bank, kon pas in de slotfase gelijkmaken. Invaller Mohammed Kudus was de doelpuntenmaker van dienst. Bij de Amsterdammers maakten aanwinsten Steven Bergwijn en Owen Wijndal hun debuut. Eupen begint het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League volgende week zaterdag met een uitmatch bij Sporting Charleroi. In de weken nadien volgen al meteen confrontaties met Club Brugge (thuis), Racing Genk (uit) en Antwerp (thuis).



Union speelt gelijk tegen topclub Sporting. Op stage in Portugal heeft Union 1-1 gelijkgespeeld tegen de Portugese topclub Sporting.

Voor de Belgische vicekampioen scoorde nieuwkomer Ross Sykes in de tweede helft nadat hij voor rust een penalty had veroorzaakt, omgezet door Porro.

Casper Nielsen, grof wild op de transfermarkt, kwam in actie na de rust.

Voor Union is het na de 0-0 tegen moederclub Brighton de tweede succesvolle test tegen een tegenstander van formaat met het oog op de voorrondes van de Champions League.

Opstelling Union: Pirard, Van der Heyden (Boone 75’), Sykes, Burgess (Kandouss 75’), Nieuwkoop (Nielsen 46’), Puertas (Lynen 46’), Lazare (Teuma 60’) Adingra (François 60’), Lapoussin (Dony 60’), Ayensa (Salah 75’), Vanzeir (Ziani 60’).

STVV verliest van Seraing. STVV, met kersvers aanwinst Gianni Bruno meteen in de spits, heeft in Geel met 0-2 verloren van reeksgenoot Seraing. Voor de Luikenaren scoorde Marius Mouandilmadji de beide goals.

OHL legt Amiens over de knie. OH Leuven heeft afgerekend met de Franse tweedeklasser Amiens: 4-2. Nochtans stond de thuisploeg na de 1e helft in het krijt. Opoku scoorde voor Amiens vlak voor de rust.



Na de pauze trok OHL de scheve situatie in enkele dolle minuten recht: Thorsteinsson (62') volgde goed op een bal op de paal en Koecharevytsj (65') bracht de thuisploeg op voorsprong.



Meteen na de 2-1 maakte Amiens nog wel gelijk, maar OHL scoorde in het slotkwartier nog twee keer. Koecharevytsj en Tamari met een heerlijke omhaal zorgden voor de 4-2-eindstand.

KV Mechelen heeft niet kunnen scoren tegen RWDM:

Lang en Jutgla schieten Club Brugge voorbij Utrecht. Club heeft nog wat vertrouwen getankt voor de Supercup tegen KAA Gent van dit weekend. Blauw-zwart won zijn laatste oefenmatch vlot met 4-2 van het Nederlandse Utrecht. Opvallend: ook Charles De Ketelaere - hoog op het verlanglijstje bij Milan - kwam aan de aftrap.



Toch was het die andere gegeerde aanvaller, Noa Lang, die Club op voorsprong bracht na 13 minuten. Na een geweldig hakje van de talentvolle Antonio Nusa rondde de Nederlander al even knap af. Zeven minuten later stond het al 2-0 na een eigen doelpunt van Viergever. Op het halfuur scoorde Utrecht wel de aansluitingstreffer na een misser van Brandon Mechele.

Ook na rust toonde een volledig nieuw Club zich trefzeker. Na een knappe actie van Buchanan tikte Jutglà de 3-1 binnen, waarna hij vijf minuten opnieuw scoorde op aangeven van Larin. Net voor affluiten legde Mahi de eindstand vast.

De elf van Club voor rust: Mignolet, Odoi, Hendry, Mechele, Meijer, Nusa, , Mbamba, Vormer, Vanaken, Lang, De Ketelaere

De elf van Club na rust: Lammens, Mata, Otasowie, Sylla, Sowah, Audoor, Buchanan, Sandra, Larin, Okereke, Jutgla

Anderlecht wint laatste oefenmatch in Nederland. RSC Anderlecht heeft ook de laatste oefenwedstrijd van de zomerstage in Horst winnend afgesloten. Op het veld van Helmond Sport won de Belgische recordkampioen met 0-2, met een goal voor en een goal na rust.



Anderlecht begon aan de wedstrijd met onder anderen Sardella, Trebel, Colassin en Esposito in de basis, die laatste speelde zijn tweede match voor paars-wit. In de eerste helft scoorde Noah Sadiki de 0-1 in de 38ste minuut na een corner.



Bij rust bracht Felice Mazzu negen nieuwe spelers op het veld. Alleen Van Crombrugge en Hoedt bleven staan, onder anderen Debast, Delcroix, Ashimeru en Verschaeren kwamen erbij. De 0-2 kwam van de voet van Anouar Ait El Hadj, die kon profiteren van balverlies bij de Nederlanders.



Vandaag was de laatste dag van de zomerstage in Horst. Op 16 juli volgt nog een oefenmatch tegen Olympique Lyon. Anderlecht opent het seizoen 2022-2023 op zondag 24 juli met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende.

Gent wint galamatch tegen Midtjylland. AA Gent gooide met een galamatch tegen de Deense vicekampioen Midtjylland zijn stadionpoorten voor het eerst weer open voor zijn fans. In de eerste helft vergat het zijn supporters evenwel te verwennen. Onyedika kopte de Deense voorsprong op het scorebord, Gent zette er weinig tegenover.



Zonder vaste waarden Depoitre, Kums, Odjidja, De Sart en Owusu kon Gent in de tweede helft toch nog de rug rechten. Castro-Montes, die een opvallend middenveld vormde met Hjulsager, kon na de pauze gelijkmaken met een vrije trap.



Hein Vanhaezebrouck gaf nog wat jonge honden een kans in de galamatch, maar het was ervaren rot Tarik Tissoudali die Gent een zege schonk met een knap doelpunt.



Volgende week zondag opent bekerwinnaar Gent zijn seizoen met de Supercup tegen kampioen Club Brugge.

