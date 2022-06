Diamond League: Ben Broeders triomfeert, Nafi Thiam "supertevreden" en enkele Belgische WK-sollicitaties

In Parijs - waar het bloedheet was - heeft de Diamond League-meeting enkele prima Belgische prestaties opgeleverd. Ben Broeders bevestigde zijn hoogvorm met een overwinning. Nafi Thiam nam in de Franse hoofdstad voor het eerst sinds de Memorial deel aan het hoogspringen en maakte een vreugdesprongetje. Dylan Borlée en Imke Vervaet solliciteerden op hun beurt voor het nakende WK.

Primeur voor Ben Broeders

Polsstokspringer Ben Broeders heeft de smaak dus te pakken. Vorig weekend scherpte hij zijn BR aan met een sprong over 5,85m. Enkele dagen geleden had hij een iets mindere dag in Oslo, maar in de bakoven van Parijs was Broeders weer helemaal op dreef. Onze landgenoot ging over 5,50m, 5,65m (2 pogingen), 5,75m en 5,80m. Bij 5,85m noteerde hij 3 nulsprongen. Renaud Lavillenie ging ook over 5,80m, maar de ancien had daar twee pogingen voor nodig. Broeders wint zo voor het eerst een Diamond League-meeting. Slechts drie Belgen gingen Broeders voor: Kevin Borlée, Philip Milanov en Nafi Thiam. In het klassement van de Diamond League is Broeders nu tweede, na wereldrecordouder Mondo Duplantis. Die ontbrak in Parijs.

"Ik voelde dat het dé kans was om een Diamond League te winnen"

"De hitte was intens en afmattend. Maar er was genoeg pauze tussen de sprongen, waardoor ik goed kon recupereren", begon Ben Broeders het relaas van zijn avond in Parijs. "Op 5,80m ging ik er nog heel soepel over, daarna was het vat af. Het was nog even in spanning afwachten omdat Renaud Lavillenie op het einde nog een beurt had, maar eind goed al goed." De Leuvenaar is pas de vierde Belg die een Diamond League-meeting wint. "Parijs stond eigenlijk niet op mijn planning en ik vond het geen makkelijke beslissing om toch te komen, maar ik voelde dat het misschien dé kans van mijn carrière was om een keer een Diamond League te winnen", zei Broeders, die geen concurrentie hoefde te vrezen van de afwezige wereldrecordhouder Mondo Duplantis. De overwinning in Parijs is een boost met het oog op Eugene. "Zoiets geeft vertrouwen voor het WK, waar ik graag 5,90m zou springen." "Deze wedstrijd is weer een bevestiging dat ik goed aan het werken ben. Nu mag ik niet meer te veel veranderen. Er is geen reden om aan te nemen dat ik in Eugene niet voor de prijzen ga meedoen."

Er is geen reden om aan te nemen dat ik in Eugene niet voor de prijzen ga meedoen. Ben Broeders

Nieuw examen voor de rug van Nafi Thiam

Nafi Thiam voert richting het WK en EK van komende zomer de druk op haar lichaam stelselmatig op. Na enkele sprintnummers en het verspringen van de voorbije weken volgde vanavond met het hoogspringen een nieuwe test. Thiam (PR: 2,02m) presteert in de zevenkamp meestal uitstekend in het hoogspringen, in Parijs was 1,95m te hoog gegrepen. 1,75m, 1,80m en 1,84m gingen probleemloos, bij 1,88m was er een herexamen nodig. 1,92m was dan weer foutloos, maar op 1,95m viel de lat 3 keer naar beneden. Thiam sloot zo het concours af in de staart op de 7e plaats, maar 1,92m - een evenaring van haar seizoensbeste vorig jaar op de Spelen en in september op de Memorial - mag als een opsteker beschouwd worden. De zege was voor de Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich met een bestewereldjaarprestatie: 2,01m voor de bronzen medaille van Tokio.

"Ik ben supertevreden"

"Ik ben supertevreden", zei Nafi Thiam na afloop. "Dat ik na al die rugklachten meteen zó hoog ga, is echt top." "Na die blessure heb ik nog maar drie hoogspringtrainingen gedaan, waarvan eentje met volledige aanloop dinsdag, en die was catastrofaal. Dit geeft veel vertrouwen. Als je weet hoe weinig ik heb kunnen trainen, moet ik op het WK in juli zeker hoger kunnen. En hopelijk al in Luik." Op haar thuispiste werkt Thiam op 29 juni zowel de 100m horden als het hoogspringen af. Eerst staat volgend weekend nog het BK in Gentbrugge op het programma. "Daar kies ik voor verspringen en de horden", vertelde ze. De dubbele olympische kampioene heeft er ondertussen vier van haar zes voorbereidingswedstrijden op het WK opzitten. "Ik ben op de goeie weg. Het is door dit soort wedstrijden dat mijn vertrouwen stijgt. Ik probeer steeds minder aan die rugblessure te denken." Thiam miste in Parijs wel de limiet voor het EK in München in augustus, waar ze eventueel wil hoogspringen. Daarvoor is 1m95 vereist. "Ik wist niet eens dat dat de limiet was", zei ze daarover. "Om maar te zeggen: mijn focus ligt helemaal op het WK in Eugene."

Ik ben op de goeie weg. Het is door dit soort wedstrijden dat mijn vertrouwen stijgt. Ik probeer steeds minder aan die rugblessure te denken. Nafi Thiam

Geen benen van Bern voor Kevin Borlée

Op de 400 meter bleef Kevin Borlée als 7e hangen op 46"64, anderhalve seconden boven zijn 45"12 die hij dinsdag nog klokte in Bern. "Ik heb me gisteren op training bezeerd aan mijn rug", verklaarde Borlée. "Ik dacht dat het wel zou meevallen, maar dat bleek dus niet het geval." "Mijn start was nog oké, maar daarna kon ik niet bewegen zoals ik wilde. Ik denk niet dat het een zware blessure is. Maar ik vind het wel jammer, want dit was een mooie kans in een grote meeting." Borlée maakt niet expliciet jacht op de WK-limiet. Op de 4x400 meter is hij er hoe dan ook bij in Eugene. "Ik probeer daar niet mee bezig te zijn. Ik weet zelfs niet of ik nog in actie kom voor het WK. Het BK van volgend weekend staat alvast niet op mijn planning", besloot hij.

Op de 5.000 meter eindigde Isaac Kimeli in de achterhoede.

Bij de vrouwen evenaarde Shelly-Ann Fraser-Pryce met 10"67 haar bestewereldjaarprestatie. De negenvoudige wereldkampioene is 35 jaar, maar is dus nog helemaal niet versleten.

uitslagen mannen 400 meter 1. Steven Gardiner (Bah) 44"21 7. Kevin Borlée 46"64 200 meter 1. Luxolo Adams (ZAf) 19"82 800 meter 1. Benjamin Robert (Fra) 1'43"75 5.000 meter 1. Selemon Barega (Eth) 12'56"19 12. Isaac Kimeli 13'35"74 110 meter horden 1. Devon Allen (VS) 13"16 polsstokspringen 1. Ben Broeders 5,80m 2. Renaud Lavillenie (Fra) 5,80m hinkstapspringen 1. Jordan Diaz Fortun (Cub) 17,66m

uitslagen vrouwen 100 meter 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) 10"67 400 meter 1. Shaunae Miller-Uibo (Bah) 50"10 100 meter horden 1. Tobi Amusan (Ngr) 12"41 3.000 meter steeple 1. Winfred Mutile Yavi (Brn) 8'56"55 hoogspringen 1. Jaroslava Mahoetsjich (Oek) 2,01m 7. Nafi Thiam 1,92m speerwerpen 1. Haruka Kitaguchi (Jap) 63,13m discuswerpen 1. Valarie Allman (VS) 68,68m