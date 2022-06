Australië mag tickets voor WK in Qatar boeken na thriller in strafschoppenreeks

Dat er spanning op deze wedstrijd stond was wel duidelijk. De reguliere speeltijd eindigde op een saaie 0-0. Ook na de verlengingen kwam er geen winnaar uit de bus. Een strafschoppenreeks moest beslissing brengen over het WK-ticket.

De Australische bondscoach Graham Arnold deed een 'Louis Van Gaaltje' en haalde zijn eerste doelman, Matthew Ryan (ex-Club Brugge en KRC Genk) naar de kant. Zijn vervanger heette Andrew Redmayne, een 33-jarige doelman die al zijn hele leven in Australië voetbalt.

De invallersdoelman leek geen last te hebben van de druk op zijn schouders en pakte de derde Peruviaanse penalty. Een belangrijk kantelpunt in de strafschoppenreeks want de Australiërs hadden hun eerste penalty gemist. Redmayne zorgden opnieuw voor een gelijke stand.

De vijf volgende penalty's gingen allemaal probleemloos tegen de netten. De ploeg die als eerste zou missen, mocht het WK in Qatar vergeten. Dat besefte ook de Peruviaan Alex Valera. Zijn penalty strandde in de handen van de Australische doelman.