BEKIJK: Lewis Hamilton kruipt als een gebroken man uit zijn Mercedes en is onzeker voor GP van Canada

In tegenstelling tot ploegmaat George Russell gisteren, die het hobbelen meer dan moe is, bleef de zevenvoudige wereldkampioen rustig bij zijn reactie: "Ja, goede strategie vandaag. We moeten duidelijk nog wat veranderingen aanbrengen. Op naar het volgende weekend, jongens."

Lewis Hamilton moest zich na de race als het ware uit zijn wagen hijsen. Een tafereel dat er erg pijnlijk uitzag voor zijn 37 jaar oude rug en nek. "Lewis, we weten dat het een shitbox is om mee te rijden", excuseerde teambaas Toto Wolff zich. "Sorry ook voor je rug. Je hebt uitstekend gereden."

Nooit eerder heeft de Brit zo moeten vechten met zijn Mercedes als dit jaar. Het zogenaamde porpoising - het hobbelen van de wagens op lange rechte stukken door het grondeffect - was in Azerbeidzjan alomtegenwoordig.

Komt GP van Canada in gevaar?

Of Lewis Hamilton ook in dat volgend weekend in de Mercedes zal kruipen, valt af te wachten. Teambaas Toto Wolff bevestigde dat er "zeker" een kans bestaat dat de Brit verstek moet laten gaan voor de GP van Canada.

"Het was mijn zwaarste en pijnlijkste race ooit", kermde de zevenvoudige wereldkampioen na afloop in Bakoe. "Hij voelt zich echt slecht", vulde Wolff aan. "Je kunt zien dat dit geen spierprobleem is. De impact ging recht zijn ruggengraat in en dat kan gevolgen hebben."

"De oplossing zou kunnen zijn om iemand als reserve te hebben, wat we sowieso bij elke GP hebben", besloot de grote man van Mercedes. Stoffel Vandoorne en de Nederlandse wereldkampioen in de Formule E Nyck de Vries zijn de reserverijders bij het team en kunnen invallen als Hamilton niet tijdig fit geraakt.