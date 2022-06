Russell is hobbelende wagen beu: "Kwestie van tijd tot zwaar ongeluk gebeurt"

De grote regelwijziging in de Formule 1 heeft de F1-rijders met kop- (en nek-)zorgen opgezadeld. Want een vervelende bijkomstigheid van het grondeffect is dat de bolides op de lange, rechte stukken over het asfalt stuiteren.

Vooral Mercedes krijgt het probleem maar niet opgelost, en George Russell en Lewis Hamilton worden dan ook grondig door elkaar geschud. In Bakoe, waar twee lange DRS-stroken liggen, lijkt het probleem erger dan ooit.

George Russell deed na zijn 5e plek in de kwalificaties nog eens zijn beklag. "Het is een kwestie van tijd tot er een zwaar ongeluk gebeurt", zei de Brit. "Alle ingrediënten voor een ramp zijn aanwezig."

"We kunnen de wagen met moeite recht houden tijdens dat gehobbel. We worden helemaal door elkaar geschud, waardoor ik de remzone nauwelijks kan zien."

Ook de andere teams kampen met het porpoising-probleem, maar lijken het effect te kunnen verminderen met de afstellingen. Toch hoopt Russell dat de F1-regels nog worden aangepast.

"Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar dit houden we geen drie jaar meer vol." Na de GP van Miami deed Russell al eens zijn beklag over "pijn aan zijn nek en borst". "Dit is gewoon niet langer vol te houden", zei hij toen.