Dedryck Boyata is vierde speler die niet meereist naar Polen, na De Bruyne, Carrasco en Meunier

"De Bruyne heeft genoeg gegeven, Carrasco ook", was de verklaring van de bondscoach. "Meunier speelde twee wedstrijden nadat hij drie maanden niet had gespeeld. we mogen niemand forceren." Roberto Martinez voegt nu ook Dedryck Boyata toe aan dat lijstje.

De Bruyne: "Ik heb vrij gekregen en mag naar huis"

"Ik heb drie matchen bijna 90 minuten gespeeld. Fysiek ben ik oké en ik had de laatste wedstrijd tegen Polen wel nog willen spelen, maar het is de beslissing van de trainer. Iedereen werd gewisseld, behalve Axel (Witsel, red) en ik, dus ik begrijp het wel."

Voor De Bruyne, die na een lang seizoen niet al te happig was om in de Nations League te spelen, is de rust welkom na het gelijkspel tegen Wales van gisteren. "Ik heb vrij gekregen en mag naar huis", vertelde hij.

De Bruyne had wel liever met een overwinning afscheid genomen van de nationale ploeg. "Het is jammer van de late gelijkmaker. In het begin van de tweede helft hebben we gecontroleerd, maar daarna zijn we vergeten te voetballen."

"Met alle wissels in de ploeg was het niet de slechtste prestatie. We misten wat automatismen en alle spelers hebben al veel wedstrijden gespeeld."