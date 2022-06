Onana en Mertens ontbreken op training Rode Duivels, Debast is opvallende aanwezige

Mertens was maandag ook al afwezig met een klein fysiek ongemak, dinsdag trainde hij wel, maar woensdag tegen Polen bleef hij 90 minuten op de bank.



Onana vierde vorige week tegen Oranje zijn debuut bij de nationale ploeg, maar nadien bleek hij last te hebben van een blessure aan zijn bovenbeen. Het is nog niet zeker of de aanvoerder van de Belgische beloften vanmiddag mee op het vliegtuig stapt richting de Welshe hoofdstad.



Anderlecht-verdediger Zeno Debast, die nog maar een handvol wedstrijden als profvoetballer op de teller heeft staan en afgelopen seizoen lange tijd out was met een voetblessure, was een opvallende aanwezige op training in Tubeke.



Onlangs werd hij nog maar voor de eerste keer opgeroepen voor de Belgische U21. In de slotwedstrijd tegen Schotland kwam hij vorige zondag niet in actie.



Bondscoach Roberto Martinez laat echter regelmatig jongeren meetrainen met de A-ploeg om ervaring op te doen, meereizen naar Wales zal er niet inzitten voor de 18-jarige verdediger.