Niemand deed deze eeuw beter: podiumkoning Wout van Aert breekt indrukwekkend record na 20 koersdagen

Van klassiekers tot massasprints en tijdritten, Wout van Aert blinkt dit seizoen op haast alle terreinen uit door zijn regelmaat.

In 14 van de 20 wedstrijden waar de Belgische kampioen aan de start stond, reed hij in de top 3. En dat enkel en alleen in WorldTour-wedstrijden.



De enigen die de voorbije 2 decennia in de buurt kwamen met 13 stuks, zijn Tom Boonen (in 2006) en rassprinter Alessandro Petacchi (2005).

Dit jaar zweeft Van Aert al helemaal op eenzame hoogte met zijn 14 podiumplekken. Eerste achtervolger Alejandro Valverde eindigde 8 keer in de top 3, Van der Poel 7 keer.