Manon De Roey zakt verder weg naar 47e plek op de Scandinavian Mixed

20 uur 16. De Roey zakt weg. Manon De Roey heeft geen vervolg kunnen breien aan haar sterke openingsrondje in Zweden. De Roey had nochtans een bijna vlekkeloze scorekaart, met weliswaar 1 birdie maar ook 1 bogey. Een rondje par volstond niet om stand te houden in de top 10, ze zakt terug naar de 24e plaats, die haar wel de mogelijkheid geeft om door te spelen in het weekend. Bovenaan heeft de Australiër Jason Scrivener met een rondje van 64 slagen wat voorsprong genomen op de rest van het veld. In de achtervolgende groep vinden we met Carolina Melgrati en Linn Grant 2 vrouwen terug. .