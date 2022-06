Manon De Roey, 9e na dag 1, mengt zich tussen de mannelijke top op Scandinavian Mixed

clock 21:15

21 uur 15. Sterke start van De Roey. Manon De Roey is uitstekend van start gegaan op de Scandinavian Mixed, waar de mannen en de vrouwen tegen elkaar strijden, met als enige verschil dat de vrouwen iets minder ver mogen afslaan. De Roey sloeg maar liefst 7 birdies (-1 op een hole) tijdens haar eerste rondje op de Halmstad Golf Club. 2 eagles (+1) deden haar uiteindelijk op -5 belanden, op 2 slagen van de 4 leiders. Hierbij 1 vrouw, de Italiaanse amateurspeelster Carolina Megrati. Met haar rondje van -5 kon De Roey in ieder geval grote namen als Henrik Stenson (ex-winnaar van The Open) en Annika Sorenstam (winnares van 10 majors bij de vrouwen) voor te blijven. .