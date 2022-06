Wout van Aert na nieuwe 2e plaats: "Een tijdrit is eerlijk: ik moet dit accepteren"

In de tijdrit in 3 delen was Wout van Aert baas in het eerste stuk, donderde hij van zijn wolk in het tweede hoofdstuk en kon hij net geen nieuwe omwenteling meer realiseren in het slotgedeelte.

"Of ik tevreden ben? Ik moet wel. Een tijdrit is altijd eerlijk. 2 seconden is niet veel, maar het is wel een verschil", vertelde de runner-up en leider in het flashinterview.

"Ik word geklopt door de wereldkampioen. Uiteraard wilde ik winnen, maar dit moet ik accepteren. Ik ben tevreden met mijn prestatie."

Van Aert had een bonus van liefst 10 seconden na 11 kilometer. "Mijn start was erg goed en ik dacht dat ik ook sterk was in het tweede stuk, maar Ganna was sneller."

"Op het einde vond ik weer mijn ritme en had ik met Victor Lafay en David Gaudu twee mikpunten. Dat was een voordeel, maar ik kwam tekort. Ik heb gewoon een eerlijke tijdrit gereden."

Van Aert kleurt elke dag de koers. Met zijn benen zit het dus snor, toch? "Dit is de beste tijdrijder ter wereld. Als je op 2 seconden eindigt, zegt dat iets over je vorm. Ik ben tevreden met hoe het gaat."

Al was er dus geen revanche op David Gaudu, ook niet aan de finish. De Fransman werd bijna ingehaald door Van Aert, maar bleef hem nog net voor.

"Ik dacht nog om mijn fiets te gooien, maar ik kwam te laat", knipoogde onze landgenoot.