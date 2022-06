Geen 15-jarigen meer in kunstschaatsen: "Gezond om kinderen zich eerst te laten ontwikkelen"

Na de dopingheisa rond de 15-jarige Kamila Valijeva op de Olympische Winterspelen besloot de internationale schaatsfederatie ISU in te grijpen. De komende jaren worden 15- en 16-jarigen stelselmatig geweerd bij seniorencompetities.

"Zeker voor de nieuwe generatie jonge sporters is het een stap vooruit", zegt Jorik Hendrickx. "Er was al langer sprake van, net als in de gymnastiek. De Winterspelen werden gewonnen door heel jonge Russinnen, waar je achteraf niets meer van hoorde."

"Ik weet niet in welke mate de beslissing een impact zal hebben. De atleten zullen nog altijd van zeer jonge leeftijd intensief worden getraind, maar de atleten zullen op de Spelen wel iets matuurder zijn in hun denken."

"Ik denk dat het een gezonde beslissing is om kinderen zich eerst te laten ontwikkelen en de puberteit te laten doormaken. Nu is er zoveel druk op het gewicht van jonge talenten om de moeilijke technische elementen te kunnen uitvoeren."