Vicekampioen Menen is klaar met zijn huiswerk na komst van Fin Hänninen

Hänninen (1m94) speelde tot dusver enkel in zijn thuisland en ruilt de Finse kampioen Valepa voor zijn eerste buitenlandse avontuur. De voorbije twee seizoenen was hij er de beste receptie-hoek, in 2021 ook de beste serveerder. Hij is momenteel met de Finse nationale ploeg aan de slag in de European Silver League.

Met de komst van Hänninen is "het huiswerk af", legde Menen uit. De club telt volgend seizoen twaalf spelers. Naast Hänninen is de Fransman Maxime Capet de enige andere buitenlander.