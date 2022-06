Vanaf augustus opnieuw voetbal in Oekraïne, ondanks oorlog: "Een welgekomen afleiding"

De competitie in Oekraïne kwam in februari abrupt ten einde door het uitbreken van de oorlog met Rusland. Ondertussen woedt de oorlog nog steeds, maar zijn de Russische troepen vooral actief in de oostelijke regio van het land. De regio rond hoofdstad Kiev lijkt zo stilaan opnieuw "leefbaar" te worden.

De beslissing moet in Oekraïne een nieuw signaal van hoop geven. "Ik sprak met onze president om te benadrukken dat sport kan zorgen voor welgekomen afleiding in deze oorlog", sprak Pavelko.



"Van de kinderen tot de ouderen, iedereen is gefocust op de oorlog. Elke dag krijgen we nieuws te horen over doden en over de impact van de oorlog. Maar voetbal heeft een grote kracht om mensen te helpen."



"Het kan ons helpen om aan de toekomst te denken. Een toekomst waarin spelers opnieuw het veld kunnen betreden en voor euforische sportmomenten kunnen zorgen. Daarom besloten we dat het voetbal - op alle niveaus - vanaf augustus terug kan hervatten."



Het is wel nog niet helemaal duidelijk in welke regio's er zal gevoetbald worden. Sjachtar Donetsk stond aan de leiding toen de Premjer Liga begin dit jaar werd stilgelegd. De club krijgt zo ook het ticket voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen.