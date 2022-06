LIVE: Triatlonfenomeen Blummenfelt op weg naar record: onder 7 uur op volledige afstand

Kijk naar het slot van de recordpoging:

Blummenfelt is een fenomeen. Bij zijn debuut op de lange afstand in november in Mexico zette hij met 7u21'12" meteen de snelste tijd op een Ironman neer. In Sportweekend begin dit jaar onthulde hij zijn plannen om onder de 7 uur te duiken.



"Op het juiste parcours, in goeie omstandigheden, met het beste materiaal en met het juiste team rond mij zouden we heel dicht moeten komen", klonk het toen.



En zo lijkt te geschieden. Met 1 zwemmer voor hem voor de 3,8 km zwemmen, daarna 8 renners op de Lausitzring (5,8 km vlak met 2 bochten) voor 180 km fietsen en nog 1 loper voor hem voor de afsluitende marathon van 42,195 km op hetzelfde autocircuit.



Omdat Blummenfelt gebruikt maakt van alle mogelijke technische snufjes en gangmakers geldt dit niet als een officieel wereldrecord, het gaat eerder om een experiment op zoek naar de menselijke limieten.



Vergelijk het met de Keniaan Eliud Kipchoge, die in 2019 onder de 2 uur dook op de marathon met een elektrische auto voor hem met laserstralen en liefst 41 hazen.



Niet alleen Blummenfelt, ook de 34-jarige Engelsman Joe Skipper nam de uitdaging aan. De Europese kampioen van 2017 fietste sneller dan de Noor aan een onwaarschijnlijke 54,9 km/u. Maar zwemmen en lopen doet Blummenfelt (momenteel) beter.



Bij het zwemmen zat Blummenfelt iets boven zijn richttijd, maar bij het fietsen dook hij er meer dan 20 minuten onder, zodat hij bij het lopen - wat heet - niet hoefde te forceren.