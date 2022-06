Coach van Spaanse basketbaltopper Real Madrid opgenomen in ziekenhuis na hartinfarct

Pablo Laso is als coach een van de grootste namen in het Europese basketbal. Hij staat al sinds 2011 aan het roer bij Real Madrid. In die periode werd zijn team onder meer 5 keer kampioen van Spanje en won Real ook 2x de EuroLeague. Laso werd ook 2x verkozen tot Europese Coach van het Jaar.



Zaterdagavond leidde Laso Real Madrid nog naar de winst in de halve finales van de Spaanse play-offs tegen Baskonia. Een dag later laat de club weten dat haar coach zondag is opgenomen in het ziekenhuis na een hartinfarct. Meer details over zijn toestand zijn er voorlopig nog niet bekend.