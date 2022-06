Staat pechvogel Zverev voor lange revalidatie? "Ik lijk heel ernstige blessure te hebben"

"Het was een heel moeilijk moment vandaag voor mij op de court. Uiteraard was het een fantastische match tot er gebeurde wat er gebeurde. Het lijkt erop dat ik een heel ernstige blessure heb. Maar het medische team en de dokters zijn het nog aan het bekijken", liet Zverev in een videoboodschap weten.



De enkelblessure zet ook meteen een groot vraagteken achter zijn deelname aan Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat. Een bittere pil om te slikken voor de Duitser, al wenste hij Nadal toch nog het beste toe in de finale.



"Ik wil Rafa uiteraard proficiat wensen. Het is een ongelofelijke prestatie, een veertiende finale, en hopelijk kan hij het afmaken en nog meer geschiedenis schrijven", sloot de pechvogel af.